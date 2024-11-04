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共和黨票倉愛阿華州民調倒戈 川普氣炸：不該公布

發函提醒投票 遊走法律邊緣

編譯胡立宗╱綜合報導
「Center for Voter Information」在馬里蘭州與維吉尼亞州的催票信已經受到侵犯隱私的質疑。（WUSA9）
「Center for Voter Information」在馬里蘭州與維吉尼亞州的催票信已經受到侵犯隱私的質疑。（WUSA9）

橙縣紀事報報導，大選前夕，63萬橙縣登記選民家中收到來自華府機構「Center for Voter Information」的信函，除了列出收信人2016、2018、2020、2022等年的投票紀錄，還包括附近兩位鄰居的投票紀錄，強調「希望您今年一定要投票」，並稱「我們選後會確認您今年是否投票」。雖然加州允許依法申請登記選民的投票紀錄，但是這樣的行為到底算是催票，還是騷擾，只能說遊走在法律邊緣。

紀事報指出，目前為止，兩個寄發這樣郵件的團體都偏左，尚未聽聞偏右的團體如此「催票」。Center for Voter Information的執行長Tom Lopach以電郵回覆紀事報提問，強調他們是在催票，而且鄰居姓名與地址都已經隱去以保護隱私，至於選後會確認是否投票，「我們只是會再詢問是否以後也需要提醒，而且許多人都很歡迎選後續訪，所以我們學到持續溝通有助培養投票習慣」。

報導指出，Center for Voter Information自稱無黨無派，不過2020年時曾支持民主黨籍候選人拜登，2024年的紀錄則尚未公開。Tom Lopach提供的數據是，今年共發了催票郵件給190萬人，包括橙縣的63萬人，主要是有色人種、未婚婦女與年輕人，選民資料都是依法取得，發信只是幫助選民瞭解自己的投票紀錄。

另一個團體是「Progressive Turnout Project」，他們今年寄發了4000萬張明信片，對象住在競爭激烈的第27、第40、第41、第45、第47與第49國會選區。明信片上的網址屬於民主黨全國委員會，他們會協助選民登記，與查看選票動態，與其他選民服務。

Progressive Turnout Project的明信片都由志工手書，內容有三個版本，除了鼓勵選民規劃投票期程，與提醒親友投票，引發質疑的是Progressive Turnout Project稱為「社群壓力」的第三版本。其內容為「謝謝您登記為選民，美國11月5日投票喔！」，「您投給誰是隱私，但有沒有投票大家都知道，請在11月5日星期二投票！」

除了內容引發質疑，社團如何取得登記選民的姓名地址也是個疑問。加州州務卿辦公室的回覆是，經過合法申請程序，聯邦、加州或地方政府，倡議或公投團體，為了競選、報導、政治或學術目的，都能取得辦公室保管的選民登記資訊。可提供的內容為，姓名、生日、住所與通訊地址、聯絡方式，以及政黨偏好，投票方式與紀錄也包括在內。

但州務卿辦公室不會記錄圈選對象，也不會公開社會安全碼與簽名。申請方可以直接向州務卿辦公室或縣政府提出要求，並敘明用途與保全措施。州務卿辦公室強調，選民資料僅限於指定項目，利用資料進行騷擾屬於違法行為，「目前已經接獲兩起申訴，正在調查當中」。

柏克萊加大與南加大的學者Dan Schnur指出，雖然面對面說服是催票最有效的方式，但以郵件催票也是行之有年了，但是在增加投票率的同時，也有可能被當成是威嚇行為。橙縣選務官Bob Page也強調，合法取得的選民資料，後續用於遊說、宣傳、銷售也是違法的

州務卿辦公室的申訴管道為「[email protected]」或「1-800-345-8683」。覺得受到威嚇，可以聯絡橙縣檢察長辦公室，「[email protected]」或「657-707-4048」。

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