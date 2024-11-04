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大選結果何時揭曉？4年前要等到周六以後

共和黨票倉愛阿華州民調倒戈 川普氣炸：不該公布

華裔共和黨人 加州嶄露頭角

編譯組／綜合報導
2020年總統大選，川普在加州斬獲600萬票。（本報資料照片）
2020年總統大選，川普在加州斬獲600萬票。（本報資料照片）

加州長年是民主黨的大票倉，但近幾年來，共和黨的基礎正在增強。NewsNation指出，這股趨勢在2020年總統大選時就已出現，當年前總統川普在加州獲得600萬票，比德州、佛州還多。

雖然這個票數不能贏取大選的54張選舉人票，但卻能影響國會乃至地方的政治生態。2020年後，加州四個聯邦眾議員換成共和黨人，各地以華人為首的亞裔共和黨人也紛紛冒出頭。

再加上愈靠近2024年底大選，離開民主黨的人愈多，共和黨反倒增加14萬6000人。共和黨舊金山黨部負責人John Dennis說，新增的黨員很多是亞裔，他們因為針對亞裔的暴力而尋求民主黨以外的選項。他說，共和黨最終能在灣區推出幾個亞裔候選人，著實是一大進展。

華裔共和黨人李愛晨（Ellen Lee Zhou）是舊金山市長的候選人之一，雖然當選機會不大，李愛晨希望她能引導舊金山脫離民主黨獨大的局面，最終選出一個共和黨籍市長。她說，在舊金山住了38年後，不想再看到市府幫大家添麻煩了。

沙加緬度縣80歲的Eva Zhou念大學時就到了美國，但現在對移民的反對讓她非常失望，民主黨對居住權與文化價值的理念更讓她反感，雖然許多老一輩的華人喜歡民主黨，但她不是，而整個社群的投票態度也在改變，在成家立業後，更認同共和黨的信念。

舊金山學區委員的華裔候選人張珉（Min Chang）說，很多人都說，共和黨人不可能在加州贏得選戰，就算她要選的職位與黨派無關。但當過執行長的她說，搬到舊金山之際，她決定改換成共和黨籍，因為「Grand Old Party」更懂有效運用稅金，並且將決定權還給民眾。

不過，共和黨在灣區還有很長的路要走，因為這裡連獨立選民都比共和黨人還要多。

共和黨 民主黨 舊金山

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