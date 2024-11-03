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厭倦政治簡訊轟炸 可舉報或提交TCPA要求函

編譯組／綜合報導
幾種阻止政治選舉簡訊廣告的方法。（電視新聞截圖）
幾種阻止政治選舉簡訊廣告的方法。（電視新聞截圖）

在這個歷史性的分裂時期，政治競選活動愈來愈多地轉向簡訊傳播，每條簡訊只需幾分錢，但能抓住我們的注意力。然而，聯邦卻很少對政治簡訊進行監督或審查，而且很難發現其中的騙局。

針對這種最新、也是最令人討厭的競選通訊形式的問題，「信使報」（Mercury News）請專家Political Data Inc.公司的米切爾（Paul Mitchell）以及Banter Messaging 公司創始人科特勒（Lloyd Cotler）作了解答。

他們是如何得到我的手機號碼的？

是從你的選民登記。即使你用固定電話號碼更新了你的登記，紀錄中仍有一個部分可能包含你的手機號碼。競選團隊也會從其他政治競選活動、PAC或出售消費者數據的機構，購買和出售數據。

我怎麼知道冒充候選人或競選團隊的不是騙局？

看他們是否真的表明了身分。如果我是Planned Parenthood或「全國步槍協會」NRA，我會希望你知道這一點。如果你看到的只是一個不認識的縮寫，那麼他們是在試圖隱藏自己的身分。

如果連結的指向不明確、只是一些雜亂無章的字母和數字，那就大有問題了，不要點擊。

我從未 「選擇加入」（opted in），如何讓他們停止發送？

如果你對某活動簡訊不感興趣，請回覆 「停止」（STOP）。你也可以將簡訊轉發至7726（或 「SPAM」），舉報發件人。如果他們屢教不改，或者你認為他們違反了聯邦法規，你可以通過fcc.gov/complaints向聯邦通信委員會提出投訴。

確保你在「全國禁止電話推銷登記」（Do Not Call Registry）登記冊上，就給了你向競選團隊提交 「電話消費者保護法」（TCPA）「要求函 」（demand letter）的資格，通知他們涉嫌違規。 這是一個讓他們停止的簡單方法，因為TCPA的罰款非常昂貴。

另外一個方法就是投票。我們每天都會標記每一位交回選票的人。隨著選舉日的臨近，會有很多競選活動給仍未交回選票的選民發簡訊。

捐款的最佳方式是什麼？

訪問候選人的網站，直接在那裡捐款。這對候選人有幫助，因為根據法律規定，他們可以比獨立支出委員會更有效地使用資金。不要點擊簡訊文本中的任何內容。

此外開支票就不必提供電話號碼，沒有表格可填，也就不會收到大量的簡訊。

支票 投票 字母

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