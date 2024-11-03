社媒、數位帳戶等數位遺產宜趁早規畫 以免消失

做好線上帳戶生前計畫，在帳號消除前保存資料。（取自Pexels網頁）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，資訊發達的21世紀，生前規畫不再只限單純的傳統實體財產。在「數位人生」年代，做好社群媒體、數位帳戶等數位資產的生前規畫也非常重要。通常親友會珍惜亡者留下的數位文字與照片、帖子等，但去世後，親友可能會不清楚如何處理這些數位資產，若不採取一些簡單步驟，這些資料可能會在去世後消失於數位空間。以下是準備數位遺產的方法：

蘋果（Apple）

該公司允許人們指定「遺產聯繫人」（legacy contact），去世後可存取亡者蘋果帳戶數據。iPhone 和iPad需有iOS或iPadOS 15.2，MacBook需macOS Monterey 12.1或以上操作系統。

若使用iPhone，前往「設定」（Setting），點擊「登入與安全」（Sign-in & Security）然後選擇「遺產聯絡人」，可指定一位或多位聯絡人，他們不需有Apple ID或設備，然需與聯絡人共享訪問密鑰（access key）。遺產聯繫人只能存取已故帳戶三年，之後會刪除該帳戶。

谷歌通過其「不活躍帳戶管理員」（Account Manager）功能，允許在偵測到某帳戶停止使用後，分享數位數據給指定人。設置時，需決定谷歌應等待多久（3至18個月）才將帳戶視為不活躍，時間到後，谷歌最多會通知十人。還有一個選項是在不活躍三個月後自動刪除帳戶，因此聯絡人需在該期限前下載所有數據。

臉書說明紀念帳號設定。（臉書截圖）

社交媒體臉書 （Facebook）和Instagram也能保存亡者帳戶，以便親友追憶。母公司Meta表示，當這兩個社群用戶去世時，親友可透過線上表單提交「有效請求」（valid request），將帳戶轉為紀念帳戶。

該公司強烈建議臉書用戶新增遺產聯繫人以管理紀念帳戶。聯繫人可回應新的好友請求、更新帖子，但無法閱讀私人訊息或移除、修改之前貼文，且只能選擇一人，該人需有臉書帳戶。若是近親或遺囑執行人，可要求臉書或IG刪除已故帳戶，但需提供死亡證明等文件。

抖音（TikTok）則表示，若用戶去世，親友可透過設定選單提交紀念帳戶請求。前往「報告問題」（Report a Problem），進入「帳戶和個人資料」（Account and Profile），至「管理帳戶」（Manage account）內提交，該帳戶會被標為紀念（Remembering），任何人都無法登入。

X平台則無法提交遺產聯繫人，但家庭成員或遺產執行者，可提交停用已故使用者帳戶請求。

除上述情況外，亡者的親友最頭痛的，應該是亡者留下的數十個，甚至上百個其他數位帳戶的帳號密碼，可將所有登入資訊寫在筆記本上，放在安全處，但有遺失風險。

民眾也可考慮具有緊急存取功能的密碼管理器，儲存所有資料，包括Keeper、Bitwarden和NordPass等軟體，可讓使用者指定一個或多個可信任的聯繫人，以便在死亡、緊急情況時存取金鑰。但聯繫人需使用相同的密碼管理器，且可能需付費。