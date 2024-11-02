保險公司只憑空拍判屋頂生苔拒保 屋主怒

遭認定屋頂生苔的柯曼夫妻。（CBS News）

蘇拉諾縣費菲爾市（Fairfield）的柯曼夫妻（Janice and Anthony Coleman）最近碰上麻煩，房產保險 商Liberty Mutual拒絕續約，因為空拍照片顯示，他們家的屋頂有苔蘚還發霉。

雖然他們說是太陽能板，還找屋頂師傅確認狀況，但Liberty Mutual依然不願續保，不但顯示空拍、AI 等手段是否具備正當性，還凸顯保險公司正在想方設法推掉高風險保單。

柯曼夫妻向Liberty Mutual買保單已經20年了，最近卻收到不續約通知，原因是空拍發現屋頂長了苔蘚，顯示屋況不佳，因此保單期滿後不予續約。

柯曼太太告訴CBS News，對於20年的老客戶，Liberty Mutual的作法太糟糕。柯曼先生則說，他覺得公司只靠照片認定，是為了減輕財務壓力，可能要理賠的保單愈少愈好，這就是他們對待成千上萬加州 屋主的方式。

CBS News指出，柯曼夫妻的遭遇正是許多屋主覺得不公平的地方，因為保險公司只靠科技技術判定房子安全度，加州、德州、佛州這些高風險區，利用科技判定的案例愈來愈多，雖然省錢省事，但誤判的情況層出不窮。

任職30年的保險仲介Karl Susman指出，空拍認定愈來愈多，主因是保險公司的營收愈來愈差，「他們賠本的狀況愈來愈明顯」，因此業者想盡辦法減少財務風險，而且依照片認定的作法並不違法。

加州保險法規第676節規定，保險公司不續約必須基於明確原因，且必須在期滿前75天送達不續約通知，屋主才有時間解決問題，或另尋保單。使用空拍技術可以幫助業者判定，因此沒有違法之虞。

收到不續約通知該怎麼辦？CBS News說，加州保戶是受州法保障的，2018年的新法規定，特定地區的保單必須一年後才能不續約，符合規定的住戶因此不受通知期限的約束，如果認定業者有違法之虞，可向保險廳申訴。

此外，為減少保費，屋主可以移除植物、加裝灑水噴頭，或改裝Class A的耐火屋頂。當然也可以產險和車險一起保。本地的保險商通常費率較低，他們也更瞭解鄰里狀況。真的買不到保單，還是可以買較貴的加州FAIR Plan。