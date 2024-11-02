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好市多買筆電 享技術支援、2年保固還可退貨

編譯陳盈霖／綜合報導
在好市多購買筆記型電腦等電子產品，可獲得延長保固等好處。（好市多官網）
在好市多購買筆記型電腦等電子產品，可獲得延長保固等好處。（好市多官網）

理財網站The Ascent報導，好市多Costco）是許多消費者購買大宗家用品最佳首選，然該零售店電子產品競爭力也不遑多讓。The Ascent撰稿人貝克曼（Maurie Backman）指出，好市多電子產品提供免費技術支援與內建第二年保固，是她決定在該店購買下一台筆記型電腦的原因。

貝克曼表示，若她決定購買好市多售價799美元的某款筆電，但發現另一家店售價649元，她會毫不猶豫選擇另一家店；但若兩家店同一款筆電價格相同或相當，基於以下一些原因，她會選擇在好市多購買。

貝克曼說，從好市多購買筆電的好處是，無論是解決問題或尋求幫助，都可獲得這些技術資源。此外，在好市多買筆電，可免費得到第二年保固，這意味著至少可保證新設備有24個月的保固期，而不需額外加購。

在好市多購買電子產品，還有更多時間退貨。舉例來說，亞馬遜（Amazon）大多數商品一般有30天退貨期，通常也適用於筆電。但好市多有90天時間退還電子產品，消費者有更多時間試用新筆電，若發現最終不適合，還有退貨這個選項。她說，「即使其他店可便宜20或30美元，我也願意多花點錢在好市多購買，以獲得這項好處」。

不僅如此，若為好市多行政會員（Costco Executive），還可享受2%現金回饋，這是貝克曼願意在好市多夠買筆電的另一原因。若一台價格649美元的筆電，另一家商店售價629美元，以行政會員資格來說，可獲得13美元回饋，「與其說多花20美元，事實上僅多花7美元，且可享受上述好處」。若明智的選擇信用卡付費，還有機會獲得更多現金回饋。

好市多 Costco 信用卡

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