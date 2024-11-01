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加州簡化失業補助申請程序 翻譯僅有簡體中文

編譯胡立宗／綜合報導
加州就業發展局中文頁面，讓華人失業者申請救濟更方便。（EDD網頁）
加州就業發展局中文頁面，讓華人失業者申請救濟更方便。（EDD網頁）

加州就業發展局（EDD）10月底宣布，失業補助簡化工作已經完成，新版的申請程序與說明已經公開，取代不易懂、區分模糊的舊版，欲申請者可上「edd.ca.gov/en/unemployment/」，系統翻譯僅提供簡體中文。

・更動修改

其中之一是，線上申請的用詞與指引更加明確，提問的方式也更加簡明。

媒體報導指出，原本詢問失業者是否願意再就業時，系統的問法是「你是否準備好且願意接受某個職缺，只要符合你的職業技能與教育背景？」

新版的問法則改為，「如果有缺，你是否接受全職工作或全時上班？」

另一個是，舊版的失業的原因，區分不明，導致申請人錯填，就發局需要聯絡上本人確定後才能處理，導致時效延誤。

最常見的錯誤是，並非遭到裁員者，卻使用了「laid off」標籤。新版則在各分類後附加詳細說明，包括「裁員」專指非因個人疏失而被迫離職，以及「開除」、「合約到期」，與「工時縮減」、「自願離職」與「罷工中」。

・更改的原因

除了州長紐森要求各機關用詞簡單的行政命令，各方雇員、業者、社團的呼籲也起了作用。新版的英文改善後，翻譯成其他語文也很容易瞭解。

系統翻譯可提供的語言為：西班牙文、亞美尼亞文、簡中、韓文、越南文、他加祿語。

就發局服務中心也有可說多種語言的人員，可以解說或幫忙翻譯。

就業 裁員 加州

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