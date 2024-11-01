加州剷除77.5萬株 銷毀市價3.5億非法大麻

非法大麻種植危害甚多。（美聯社）

加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，加州查緝非法大麻 的EPIC專案，2024年迄今EPIC行動在36縣執行了665次查緝任務，共逮捕282人、扣押201把武器，剷除77.5萬株大麻樹，查獲10萬6000磅非法產製的大麻，銷毀市價3億5300萬元的非法大麻。

EPIC專案全名為「Eradication and Prevention of Illicit Cannabis」（非法大麻剷除與防制計畫），除了各縣警力，還有聯邦森林服務局（U.S. Forest Service）、聯邦緝毒局（DEA）、加州各州立公園管理處的參與，以減少非法大麻的生產量。

加州2016年公投允許21歲以上成人購買娛樂用大麻。2024年1月1日的統計，全州共有1244處合法銷售業者。邦塔的聲明指出，加州擁有全球最大的合法大麻銷售市場，遺憾的是，非法與無照種植仍然猖獗。

邦塔強調，非法種植還會對環境造成嚴重傷害、影響經濟，以及不當雇用等等問題。非法業者會用毒性最強的農藥「加保扶」（Carbofuran），但聯邦早就禁用，因為對土壤、水源傷害巨大。EPIC行動還會查察，非法業者忽視勞動安全的行為，這些勞工的權益經常遭到忽視。

EPIC團隊除了掃蕩、逮捕、查緝外，還拆除了私蓋的堤壩與供水管線，以及營運必要的基礎建設。南加 部份，單是河濱縣就查獲79處違法農場，銷毀13萬6000株大麻樹；洛杉磯縣、聖伯納汀諾、聖地牙哥、聖塔芭芭拉等縣一樣剷除了以萬計的大麻樹。