民調：84%支持投票前先看ID 60%支持自動登記

蓋洛普對七大問題的民調結果，投票前要不要先驗ID的支持率為84%、反對率15%。（蓋洛普）

大選進入最後倒數，多項投票 措施成為政治爭議話題，蓋洛普（Gallup）最新全美民調 顯示，投票前先看身分證明（photo identification）的支持率達到84%，人生第一次投票需確認公民資格的支持率也達83%。

蓋洛普2024年另一個爭議度高的問題是，願不願意實施自動登記制，結果也有60%的人支持。自動登記制意為，民眾到車管局DMV等政府機關辦理業務時，便會自動登記為選民，除非本人要求撤銷。

其他方便選民投票的措施，如提早投票、全面寄發選票也同樣獲得過半支持。蓋洛普分析，民調顯示民眾重視選舉的可信度，同時也希望投票更為便利，最好每個人都能投票。

蓋洛普的七道問題為：

・投票前要不要先驗ID：支持84%，反對15%；

・第一次投票需先證明公民資格：支持83%，反對15%

・各種方式的提前投票：支持76%，反對23%；

・全面實施自動登記制：支持60%，反對38%；

・全面寄發選票給已登記選民：支持60%，反對38%；

・限制郵寄選票集票箱或蒐集處的總數：支持40%，反對58%；

・五年未投票自動移除選民登記：支持35%，反對64%。

10月1日至12日進行的民調，除了初次投票先證明公民資格，其他六題在2022年7月的民調中已經出現過，兩次的民意相去不遠。公民資格部分爭議不斷，少數州雖然已經立法要求查驗身分，但還能否實施待司法終裁。共和黨居多數的聯邦眾議院雖然通過相關法案，但民主黨 多數的參議院擱置，可能要等選後、明年新議員上任後才能解套。

現況是，47州與華府已經實施提前投票，36州要求出示身分證件才能投票，雖然聯邦法律要求各州維持選舉名冊的正確度，包括排除過世者與資格不符，但是否定期移除選民登記，就跟集票箱一樣，決定權都在州政府手上。

就政治立場，蓋洛普指出，民主黨人更支持方便投票的措施，例如提早投票就有95%的支持度，共和黨的肯定度雖然也有57%，但比民主黨人少了38個百分點。共和黨人支持度達98%的投票驗ID、96%的公民資格，民主黨人雖然也有六成的支持度，但還是少了30個百分點。