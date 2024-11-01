我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬大女兒「拋棄姓氏」闖電影圈 父親也無奈：想幫忙都難

「經濟學人」表態挺賀：投給川普是拿經濟、法治和國際和平豪賭

民調：84%支持投票前先看ID 60%支持自動登記

編譯胡立宗／綜合報導
蓋洛普對七大問題的民調結果，投票前要不要先驗ID的支持率為84%、反對率15%。（蓋洛普）
蓋洛普對七大問題的民調結果，投票前要不要先驗ID的支持率為84%、反對率15%。（蓋洛普）

大選進入最後倒數，多項投票措施成為政治爭議話題，蓋洛普（Gallup）最新全美民調顯示，投票前先看身分證明（photo identification）的支持率達到84%，人生第一次投票需確認公民資格的支持率也達83%。

蓋洛普2024年另一個爭議度高的問題是，願不願意實施自動登記制，結果也有60%的人支持。自動登記制意為，民眾到車管局DMV等政府機關辦理業務時，便會自動登記為選民，除非本人要求撤銷。

其他方便選民投票的措施，如提早投票、全面寄發選票也同樣獲得過半支持。蓋洛普分析，民調顯示民眾重視選舉的可信度，同時也希望投票更為便利，最好每個人都能投票。

蓋洛普的七道問題為：

・投票前要不要先驗ID：支持84%，反對15%；

・第一次投票需先證明公民資格：支持83%，反對15%

・各種方式的提前投票：支持76%，反對23%；

・全面實施自動登記制：支持60%，反對38%；

・全面寄發選票給已登記選民：支持60%，反對38%；

・限制郵寄選票集票箱或蒐集處的總數：支持40%，反對58%；

・五年未投票自動移除選民登記：支持35%，反對64%。

10月1日至12日進行的民調，除了初次投票先證明公民資格，其他六題在2022年7月的民調中已經出現過，兩次的民意相去不遠。公民資格部分爭議不斷，少數州雖然已經立法要求查驗身分，但還能否實施待司法終裁。共和黨居多數的聯邦眾議院雖然通過相關法案，但民主黨多數的參議院擱置，可能要等選後、明年新議員上任後才能解套。

現況是，47州與華府已經實施提前投票，36州要求出示身分證件才能投票，雖然聯邦法律要求各州維持選舉名冊的正確度，包括排除過世者與資格不符，但是否定期移除選民登記，就跟集票箱一樣，決定權都在州政府手上。

就政治立場，蓋洛普指出，民主黨人更支持方便投票的措施，例如提早投票就有95%的支持度，共和黨的肯定度雖然也有57%，但比民主黨人少了38個百分點。共和黨人支持度達98%的投票驗ID、96%的公民資格，民主黨人雖然也有六成的支持度，但還是少了30個百分點。

投票 民調 民主黨

上一則

OSIM uDeluxe Max按摩椅 黑五限時僅2999元

下一則

加州簡化失業補助申請程序 翻譯僅有簡體中文

延伸閱讀

大選最後倒數 NBA球星詹姆斯為賀錦麗催票

大選最後倒數 NBA球星詹姆斯為賀錦麗催票
賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任
拜登失言「川粉是垃圾」 民主黨國會議員：應把他送進冷宮到選後

拜登失言「川粉是垃圾」 民主黨國會議員：應把他送進冷宮到選後
民調低估賀錦麗而非川普？專家：若重演2022她將大勝

民調低估賀錦麗而非川普？專家：若重演2022她將大勝
川普扮清潔工諷賀營 告訴川粉：他們視你們如垃圾

川普扮清潔工諷賀營 告訴川粉：他們視你們如垃圾
提高生產力、工作效率、創造力 白領成AI超級用戶

提高生產力、工作效率、創造力 白領成AI超級用戶

熱門新聞

好市多20元會員費優惠限時回歸。（歐新社）

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

2024-10-28 19:22
洛杉磯華人夫婦1850萬巨額存款被騙。 (示意圖，取自Pexels)

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

2024-10-27 20:29
兇手井亦新衝入華人燒烤店，當眾人的面，行刑式射殺妻子王玲玲與另一名男子。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛

2024-10-29 22:02
華裔女子Hannah Chea剝牡蠣賺取收入。（Hannah Chea Instagram帳號）

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

2024-10-30 16:38
31--華人換匯，收款成功後中國帳戶卻被封。（取自Pexels網頁）

在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封

2024-10-24 20:31
曾在Costco銷售的冷凍華夫餅和凍乾罐頭正在被召回，存在李斯特菌感染風險。（示意圖取自Pexels）

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

2024-10-28 15:33

超人氣

更多 >
江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了
賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任
「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選

「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選
全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味

全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味
「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸