無法享社安福利的人群中 近半50歲後才來美

全美有數千萬人仰賴社會安全福利（Social Security benefits）維持收支平衡。（Pexels)

NewsNation報導，全美有數千萬人仰賴社會安全福利 （Social Security benefits）維持收支平衡。今年有近6800萬人有每月領取社安金的資格，絕大多數受益人（約75%）為退休勞工 ，截至6月，他們每月平均收到1918美元。

然根據2023年信託人報告（Trustees Report）數據，全美約3.3％的62歲至84歲人群永遠無法領取社安福利，這些人面臨不同挑戰，且比起有社安福利人口的貧困率更高。

根據2024年5月數據，永遠無法獲得該福利的群體，普遍較高的是女性（63%）、西裔（28%）、移民 （49％）、從未結婚者（21%）、喪偶者（20%）、教育程度低於高中以下者（36%）。

研究人員在從未受益的人群中區分不同群體，包括晚到移民（49%）：50歲或以上才移民美國者。臨時工（38.9%）：工作積分不足者。未涵蓋社安福利的勞工（10.8%）：主要多為州和地方政府僱員。在領取福利之前便死亡（1.3%）。

這項數據也揭示貧窮率的鮮明對比。數據顯示，永遠無法獲得社安福利者的貧困率為54.3%，當前及未來受益者的貧困率為5.8%。

與社安福利受益人相比，從未受益者依賴的收入來源分別為晚到移民：嚴重仰賴共同居住者收入（佔家庭收入的36.5%）。不常工作的勞工：較可能獲得補充保障收入（Supplemental Security Income，31.2%得到SSI）。上述兩群體最常見的收入來源為資產收入，但整體仍低於社安福利受益者。

數據同時顯示，未來幾年從未受到社安福利者比例預計將略有下降，從2010年的3.7%降至2030年的3.1%。然該群體貧困率仍是專注老年人福祉的政策制定者和研究人員關注重點。