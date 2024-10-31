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加州逾50萬屋主 1年內面臨2度調漲房屋保費

編譯廖宜怡／綜合報導
南加州汽車俱樂部獲准在12個月內二度調高房屋保險保費，受影響的屋主超過50萬人。（美聯社）
南加州汽車俱樂部獲准在12個月內二度調高房屋保險保費，受影響的屋主超過50萬人。（美聯社）

野火風險導致房屋保費飆漲的危機不斷持續。加州超過50萬名屋主即將在其房屋保險2025年首次續約日看到12個月內的第二次保費調漲。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，10月初，美國汽車協會（AAA）在南加州的附屬公司「南加州汽車俱樂部」（Auto Club of Southern California）獲得批准，將進行12個內的第二次房屋保費調漲。此次的房屋保費調漲幅度平均為6.2%，公寓保費調漲幅度平均為11.6%。受影響的包括近50萬名房屋業主和6萬名公寓業主。

而今年3月，南加州汽車俱樂部才將房屋保費平均提高了16.2%、公寓保費平均提高了55%、租賃物業保費平均提高了44.9%。

南加州汽車俱樂部表示，過去十年，他們有略高於9200筆房屋的保單，因為高野火風險的緣故沒能獲得續約，但只占這十年裡未獲續約房屋保單總數的不到20%，不續約時間大部分發生在2018年到2021年。南加州汽車俱樂部透露，他們不計畫繼續進行集體不續約行動。

根據州政府紀錄，美國汽車協會的北加州附屬公司「加州汽車協會」（California State Automobile Association）今年稍早也將房屋保費平均提高了6.9%。南加州汽車俱樂部與加州汽車協會都是加州前十大產物保險公司，2023年在加州的市場占有率分別為5.45%和6.77%

紀事報指出，在明年保費提高時，有些屋主可能看到保費只調漲了1.3%，但部分屋主的保費漲幅可能高達15%。

紀事報表示，受到加州近年來發生過多次嚴重野火的影響，產物保險公司不再與客戶續約的案例從2017年開始激增。2018年，加州議會通過了一項法案，禁止野火受害者投保的保險公司在客戶受災一年內予以棄保，但法律直到2019年才生效。

加州 保費 南加

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