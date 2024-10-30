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避免鯨魚被漁具纏住 加州捕蟹季恐延至感恩節後

編譯組╱綜合報導
加州 2024 年鄧金斯蟹捕撈季推遲以保護鯨魚。（取自Pexels）
加州 2024 年鄧金斯蟹捕撈季推遲以保護鯨魚。（取自Pexels）

據「信使報」（Mercury News）報導，加州官員連續第六年推遲灣區的鄧金斯蟹（Dungeness crab）商業捕撈季節，原因是大量 遷徙的座頭鯨（humpback whale）被舊的蟹籠漁線和其他漁具纏住。但環境生物保護組織及學者仍對此表示不滿。

即將到來的捕撈季節通常從 11 月 15 日開始，從蘇諾瑪/蒙多西諾縣（Sonoma/Mendocino）邊界向南一直到墨西哥邊界。

25日下午，加州漁業與野生廳（California Department of Fish and Wildlife）廳長博納姆（Charlton H. Bonham）在與漁業代表、環保組織和科學家協商後，做出了這一決定。

據參與討論的非營利性保護組織 Oceana 稱，在今年 5 月至 10 月 21 日期間，有四頭座頭鯨被確認纏繞在加州前幾個季節的鄧金斯蟹商業漁具上，而這些漁具尚未被收回。另外還有十頭鯨被 「可能是鄧金斯蟹漁具的未知漁具 」纏住。

「生物多樣性中心」（Center for Biological Diversity）的海洋活動家格蘭迪（Ben Grundy）在一份聲明中說：「我很高興州政府官員採取了預防措施，避免在該地區纏繞鯨魚。但隨著彈出式漁具的出現，這些季節性延遲越來越過時了。」

雖然另一次評估將在 11 月 22 日或前後進行，但這一日期將使螃蟹無法出現在 11 月 28 日的感恩節餐桌上。不過，這次評估可能會使開放日期定在 12 月初。

休閒性鄧金斯蟹捕撈季則將獲准在 11 月 2 日如期開始，但有一些限制。根據州政府的命令，捕蟹人不得使用誘捕漁具。在進一步評估之前，只允許使用環形網和捕蟹網。

自 2015 年以來，灣區的鄧金斯蟹商業捕撈季節除一次外均被推遲。一種可使食用有毒螃蟹的人致病的毒素多莫西酸（domoic acid）破壞了北加州 2015-2016 年的商業捕撈季，並導致其他年份的捕撈季推遲。

2018 年，商業捕撈季順利開始，但休閒捕蟹人不得不推遲捕撈。

2019 年和 2020 年，釣線對鯨魚的危害導致捕蟹時間推遲數周。2020 年捕蟹季於 12 月 23 日正式開始，但蟹船隊和海鮮加工商之間的價格談判將捕蟹季推遲到了 2021 年 1 月初。

為了保護鯨魚，2021-22捕蟹季從12月29日推遲到4月8日，2022-23捕蟹季從12月31日推遲到4月15日。2023-24 捕撈季直到 2024 年 1 月 18 日才開始，並於4月8日提前結束。

加州 灣區 墨西哥

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