4人套餐不到20元 Target搶感恩節商機迎戰對手

大型零售商目標推出20元以下感恩節四人份大餐。（目標百貨官網）

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，大型連鎖零售商 目標（Target）28日提供「20元以下四人份感恩節套餐」優惠。該零售商是繼沃爾瑪 （Walmart）和Aldi之後宣布類似特惠，後兩家分別提供每人七元與4.70元的感恩節餐點。

目標提供的罐裝原料含量略高於競爭對手，消費者可透過目標網站購買，選擇送貨到府或至實體店提貨。這套餐點含一隻Good & Gather Premium冷凍幼火雞（最多重達十磅），每磅0.79元。一袋Good & Gather馬鈴薯（五磅），2.89元。一罐Del Monte切段青豆（14.5盎司），1.59元。一罐Campbell's奶油蘑菇湯（10.5盎司），1.39元。一罐Ocean Spray蔓越莓醬（14盎司），1.99元。一盒Stove Top火雞填塞混合料（六盎司），1.99元。一罐Heinz家庭風味烤火雞肉汁（12盎司），1.99元。

上述食物稅前總價略低於20元，比2023年感恩節優惠便宜約五元。（若火雞重量達到16磅上限，總價將接近25元）。Target Circle 360會員若於11月13日至16日期間訂購當日送達此套餐，還可獲得一份免費冷凍披薩，可於感恩夜（Thanksgiving eve）享用。

目標與沃爾瑪等大型零售商推出相當優惠的感恩節套餐，吸引希望以經濟實惠方式慶祝感恩節的消費者。與此同時，美聯社本月早些時候引述美國勞工部 （Labor Department）數據指出，9月分通膨率降至三年來最低點之一。然而，儘管8月至9月食品價格僅上漲0.4%，但整體食物價格自去年來已上升1.3%，與疫情前相比上漲約25%。