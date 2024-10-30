加州釋放性暴力罪犯 每人監督成本平均花160萬

「枕頭套強姦犯」哈巴特被釋放至社區時，遭民選官員與居民強烈反對。（KCAL 9）

自2003年來，加州 州立醫院廳（California Department of State Hospitals，DSH）已向供應商支付約9300萬元，用於監督被釋放的56名性暴力嫌犯。然加州審計廳（California State Auditor）近期一份報告指出，每名參加監督計畫的嫌犯，平均成本約需160萬元。

性暴力犯是指因暴力性犯罪被定罪，且患有嚴重精神健康問題者。他們服刑結束後，法官可將其民事拘留在州立醫院、無條件釋放，或將其納入DSH有條件釋放計畫。DSH與Liberty Healthcare公司簽訂合約，提供這些嫌犯住房安置、心理健康 治療和監督等服務，目標是將他們安全轉移至社區，防止再次犯罪。

審計發現，該計畫確可有效降低再犯罪率，然成本相當高昂。參與的56人中，只有兩人因再次犯罪遭重新定罪。相比之下，自2006年以來，法官無條件釋放的125名性暴力罪犯中，有24人再次被定罪，累計涉及42項重罪。

審計指出，該計畫有助降低再犯的一個關鍵原因是，參與者受到密切監控，若被認為有危險，可重新送往州立醫院，56名參與者中，有18人發生此情況。

這項報告審查2003-04至2023-24財年年度該計畫成本，發現從2018-19到2022-23財年躍升近75%，從660萬增加至1150萬元。上漲原因包括住房成本上揚、參與者數量增加、私人保全增加與該合約公司收取費用增加等。DSH曾四度嘗試向其他供應商招標，但均未成功。

這項計畫的高成本和釋放至社區的人數引發民選官員與受影響社區居民強烈批評。加州共和黨 籍參議員瓊斯（Brian Jones）稱「審計揭露安全監督方面的嚴重失誤，甚至被釋放者再次犯罪。最重要的是兒童、老人和其他弱勢的加州人安全被Liberty Healthcare忽視，與DSH隨意監控。」他認為被釋放的性暴力者應被安置在加州所有的物業中，而非普通的公寓或住宅，他計畫明年修法改進。

事實上，該計畫參與者被安置在社區時，有條件釋放往往受到重大阻力。上個月羚羊谷（Antelope Valley）居民得知臭名昭彰的「枕頭套強姦犯」哈巴特（Christopher Hubbart），根據有條件釋放計畫進入他們社區時咸感憤怒。他承認在18年間犯下44起性侵案，2014年被有條件釋放至棕櫚谷（Palmdale）後違反釋放條款，2017年又被重新送往柯林加州立醫院（Coalinga State Hospital）。