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收到郵寄選票後搬家 可在新住所登記選民、現場投票

編譯廖宜怡／綜合報導
加州居民如果最近搬到州內另一個城市，可直接前往投票站變更選民登記，並可當場投票。（電視新聞截圖）
加州居民如果最近搬到州內另一個城市，可直接前往投票站變更選民登記，並可當場投票。（電視新聞截圖）

11月5日大選日即將到來，加州選民應該都已經收到郵寄選票。但是，如果您在收到郵寄選票後搬家到加州另一個城市，該怎麼投票

社群媒體Reddit用戶BanzaiTree是聖塔克魯茲縣居民，他問道：「我在收到郵寄選票後搬到另一個城市，我還可以用郵寄方式投票嗎？還是必須親自到投票站投票？」

沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）報導，儘管加州登記為選民的截止日期是10月21日，但加州州務卿辦公室表示，最近搬家、錯過選民登記截止日期的加州居民，仍然可以透過在新戶籍地區登記為選民當天來參與投票。

州務卿辦公室告訴蜂報：「這個過程允許符合資格的選民在選舉日之前，在其新居住地所在的縣選務處、投票站或投票中心登記為選民，並可當場投票。所以，前往以上地點、登記為選民、投票，就這麼簡單。」

如果選票在民眾搬家後被寄到舊住址，州務卿辦公室表示，選民應該立即聯絡新居住地所在的縣選務處，要求更換選票。

州務卿辦公室說：「或者，選民可以前往新居住地縣的投票站或投票中心，索取替換選票並當場投票。這麼做可以提供選民印有其新住址的正確選票，同時確保選票被計算在內。」

如果搬到同一縣內的其他城市，選民無需新選票即可投票。

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