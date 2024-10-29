Escape萬聖節萬人電音節 有人歡喜有人憂

2024年的Escape電音節于10月25日至26日舉辦，已圓滿落下帷幕。（記者劉子為/攝影）

當萬聖節 氛圍開始籠罩整個西海岸時，一年一度的Escape萬聖節電音節又在國家橙展中心（National Orange Show Event Center）拉開帷幕，成為萬聖前夜最受矚目的焦點。這場由Insomniac Events精心組織的電子舞曲音樂節自2011年首次舉辦以來，就以其獨特的恐怖主題和頂尖DJ的陣容吸引著來自世界各地的音樂愛好者，今年的Escape電音節已於10月25日至26日舉辦，圓滿落下帷幕。

今年活動規模宏大，據主辦方透露，每日入場人數超6萬。現場震耳欲聾的低音和精心設計的燈光效果，交織成一幅幅令人難忘的視聽盛宴。本報記者在現場採訪到幾位專程從拉斯維加斯驅車而來的電音迷，他們激動地表示，這是一個不容錯過的音樂體驗，完美展現了西海岸獨特的音樂文化與創意氣息。

正在洛加大（UCLA）就讀的華人學生Amanda，今年首次參加Escape，分享了她的獨特體驗。她表示這是第一次參加室外電音節，整個活動充滿活力和解節日氛圍，與朋友一起隨著音樂起舞的感覺真的很棒。不過，Amanda指出，雖然收穫了一段愉快的記憶，此行的花費還是讓她有些囊中羞澀，她指出，活動兩日普通門票的價格為264美元，而她和朋友選擇的VIP票則需388美元，以便使用更多便利設施和專屬區域。除此之外，因為是兩日的行程，她們不得不在附近的酒店住宿一晚，節日期間酒店價格由平時的100美元一晚猛增至400美元，再加上兩天的吃飯、在園區內買雞尾酒、購買紀念品的消費，整個周末的開銷讓Amanda花費近千美元。

活動現場，大部分參與者都精心裝扮，從經典的吸血鬼和女巫裝扮到現代動漫卡通角色，色彩斑斕的服裝和奇特的妝容為現場增添節日氣氛。同時，儘管夜晚氣溫稍涼，有許多年輕女性選擇穿著性感的丁字褲，在萬聖節的狂歡氛圍裡也不顯得突兀。