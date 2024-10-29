加州議會從未投反對票議員 民主黨方樹強被點名

數據顯示，民主黨籍加州眾議員方樹強從未投過反對票。（California Assembly Democrats Youtube）

CalMatters報導，民主黨 在加州 立法機關占主導地位，他們投反對票的時間平均不到1%。根據Digetal Democracy，加州議會120名議員中，來自蒙特利公園市的加州眾議員方樹強（Mike Fong）是唯一一位從未對法案投下任何反對票者。自2022年2月22日宣誓就職以來，他在委員會表決中不斷投贊成票，且按下眾議會桌上綠色按鈕9389次。

方樹強是眾議會高等教育委員會（Higher Education Committee）主席，也是議會撥款和預算委員會（appropriations and budget committees）成員，他的辦公室並未回應CalMatters評論要求。

根據4月的調查顯示，加州民主黨籍立法者很少投反對票，批評人士稱，每年提出2000多項法案中，大多數法案似乎都提前閉門決定。隨著加州立法機關8月結束兩年會期，Digital Democracy顯示，民主黨籍議員投反對票比率仍低於0.5%，120議員中，47人投反對票少於十次。兩年會期中，民主黨籍議員平均約有4800次法案投票 機會。

過去33個月裡，方樹強並未對這數千項法案中說任何「不」字，這也是共和黨籍律師劉龍珠（Long "David" Liu）決定在今年選舉中挑戰他的原因之一，然他在民主黨票倉（巴沙迪那東南部亞裔聚集區）勝算並不大。霍華德賈維斯納稅人協會（Howard Jarvis Taxpayers Association）說客考夫曼（Scott Kaufman）表示，方樹強投贊成票，意味著他支持民主黨支持的法案，但「若他只是隨意按下贊成按鈕，我會擔憂。」

本月初，方樹強確實投了一次「反對」，他和另外49位民主黨籍眾議員對共和黨動議投出反對。該動議試圖終止州長紐森（Gavin Newsom）針對汽油價格飆升的特別會議。

CalMatters和CBS在4月報導中指出，許多議員選擇不投票，而非投反對票。在立法機構中，不投票的效果等同反對票，因立法規則要求法案須達到固定數量的贊成票才能通過。議員們經常對有爭議的法案選擇不投票，避免得罪同事或強大的遊說團體。

而方樹強在9465次機會中僅有75次選擇不投票，換句話說，每100項法案，他有99次投下贊成票，其他民主黨同僚平均不投票率約5%。

民主黨議會領袖多次拒絕CalMatters關於議員選擇不投票是否為迴避責任等問題。一些資深議員不認為不投票是大問題。來自聖地牙哥的民主黨籍眾議員梅恩斯欽（Brian Maienschein）表示，若一項法案需41票贊成才能通過，「若你不投贊成票，你就無法讓法案衝過終點線，我不認為這是件大事。」他今年在2400多個機會中，55次選擇未投票，並投出四張反對票。