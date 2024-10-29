我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／洋基封王機率僅2% 大谷世界大賽冠軍夢只差1勝

「垃圾島」言論發酵 賓州波多黎各人怒了 川普團隊火速切割

加州議會從未投反對票議員 民主黨方樹強被點名

編譯陳盈霖／綜合報導
數據顯示，民主黨籍加州眾議員方樹強從未投過反對票。（California Assembly Democrats Youtube）
數據顯示，民主黨籍加州眾議員方樹強從未投過反對票。（California Assembly Democrats Youtube）

CalMatters報導，民主黨加州立法機關占主導地位，他們投反對票的時間平均不到1%。根據Digetal Democracy，加州議會120名議員中，來自蒙特利公園市的加州眾議員方樹強（Mike Fong）是唯一一位從未對法案投下任何反對票者。自2022年2月22日宣誓就職以來，他在委員會表決中不斷投贊成票，且按下眾議會桌上綠色按鈕9389次。

方樹強是眾議會高等教育委員會（Higher Education Committee）主席，也是議會撥款和預算委員會（appropriations and budget committees）成員，他的辦公室並未回應CalMatters評論要求。

根據4月的調查顯示，加州民主黨籍立法者很少投反對票，批評人士稱，每年提出2000多項法案中，大多數法案似乎都提前閉門決定。隨著加州立法機關8月結束兩年會期，Digital Democracy顯示，民主黨籍議員投反對票比率仍低於0.5%，120議員中，47人投反對票少於十次。兩年會期中，民主黨籍議員平均約有4800次法案投票機會。

過去33個月裡，方樹強並未對這數千項法案中說任何「不」字，這也是共和黨籍律師劉龍珠（Long "David" Liu）決定在今年選舉中挑戰他的原因之一，然他在民主黨票倉（巴沙迪那東南部亞裔聚集區）勝算並不大。霍華德賈維斯納稅人協會（Howard Jarvis Taxpayers Association）說客考夫曼（Scott Kaufman）表示，方樹強投贊成票，意味著他支持民主黨支持的法案，但「若他只是隨意按下贊成按鈕，我會擔憂。」

本月初，方樹強確實投了一次「反對」，他和另外49位民主黨籍眾議員對共和黨動議投出反對。該動議試圖終止州長紐森（Gavin Newsom）針對汽油價格飆升的特別會議。

CalMatters和CBS在4月報導中指出，許多議員選擇不投票，而非投反對票。在立法機構中，不投票的效果等同反對票，因立法規則要求法案須達到固定數量的贊成票才能通過。議員們經常對有爭議的法案選擇不投票，避免得罪同事或強大的遊說團體。

而方樹強在9465次機會中僅有75次選擇不投票，換句話說，每100項法案，他有99次投下贊成票，其他民主黨同僚平均不投票率約5%。

民主黨議會領袖多次拒絕CalMatters關於議員選擇不投票是否為迴避責任等問題。一些資深議員不認為不投票是大問題。來自聖地牙哥的民主黨籍眾議員梅恩斯欽（Brian Maienschein）表示，若一項法案需41票贊成才能通過，「若你不投贊成票，你就無法讓法案衝過終點線，我不認為這是件大事。」他今年在2400多個機會中，55次選擇未投票，並投出四張反對票。

民主黨 投票 加州

上一則

眾院爭過半 關鍵15席5席在加州 推中文版文宣拉選票

下一則

占地4萬3000平方呎 華埠服務中心阿市新診所試營運

延伸閱讀

川普稱霸俄亥俄州 現任民主黨聯邦參議員布朗陷苦戰

川普稱霸俄亥俄州 現任民主黨聯邦參議員布朗陷苦戰
力爭「翻紅」 亞裔共和黨披戰袍挑戰藍區

力爭「翻紅」 亞裔共和黨披戰袍挑戰藍區
民主黨關鍵票倉 賀錦麗費城催票：勝利之路重要一環

民主黨關鍵票倉 賀錦麗費城催票：勝利之路重要一環
多州共和黨立法禁中國人買地 影響華裔選票 轉支持民主黨

多州共和黨立法禁中國人買地 影響華裔選票 轉支持民主黨
加州執法嚴 華女未掛前車牌 1個月連收3張罰單

加州執法嚴 華女未掛前車牌 1個月連收3張罰單
加州政策領頭羊 沙加緬度縣、蘇拉諾縣投票結果最具指標性

加州政策領頭羊 沙加緬度縣、蘇拉諾縣投票結果最具指標性

熱門新聞

洛杉磯華人夫婦1850萬巨額存款被騙。 (示意圖，取自Pexels)

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

2024-10-27 20:29
好市多是購買零食的好去處，提供種類豐富、量大的零食，健康又美味。（世說新聞團隊製作）

好市多好幾款健康零食 營養師也稱讚

2024-10-22 23:38
蒙洛公園市警局的Model Y警車。（蒙洛公園警局）

買特斯拉當警車 加州警吐槽中看不中用

2024-10-22 20:54
CDC 在今年的調查中發現的最髒遊輪是Hapag-Lloyd Cruises 運營的Hanseatic Inspiration。（示意圖取自Pexels）

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

2024-10-22 15:11
31--華人換匯，收款成功後中國帳戶卻被封。（取自Pexels網頁）

在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封

2024-10-24 20:31
顧客兩次吃了烤雞都生病，猜測放在塑料袋裡滋生細菌。（抖音號@thejacked.gentleman）

好市多烤雞滋生細菌致生病？原因可能出在這

2024-10-21 18:27

超人氣

更多 >
李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網
9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估
好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸
好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染
擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣

擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣