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眾院爭過半 關鍵15席5席在加州 推中文版文宣拉選票

編譯胡立宗／綜合報導
選戰進入倒數，兩黨支持者的唇槍舌戰愈顯激烈。（歐新社）
選戰進入倒數，兩黨支持者的唇槍舌戰愈顯激烈。（歐新社）

加州向來被當成民主黨的囊中物，但是爭取眾議院過半的關鍵選區，15席中有5席在加州，加州選民的意向可能決定哪一黨掌握國會優勢。

加州的5個關鍵選區分別是：河濱縣的41選區，羚羊谷的27選區，中央山谷席次，以及橙縣的45與47選區。

45選區，自認為西語系或拉美裔的占31%，45加47選區的亞裔選民共45萬8000人，因此西裔、亞裔將成為45與47選區的關鍵。

第45選區：橙縣的園林市（Garden Grove）、普安那公園（Buena Park）、布瑞亞（Brea），與洛杉磯縣的喜瑞都市（Cerritos）、阿堤夏（Artesia）等地，登記為民主黨的選民多於共和黨，且有相當多的獨立選民。現任聯邦眾議員是共和黨籍的朴銀珠（Michelle Steel），民主黨籍的挑戰者為Derek Tran。

第47選區：橙縣濱海的杭廷頓灘市（Huntington Beach）與新港灘（Newport Beach），內陸的爾灣（Irvine）與柯斯塔梅沙（Costa Mesa）都在其內，登記為共和黨或民主黨的選民差不多。

現任的聯邦眾議員Katie Porter放棄連任，民主黨希望州參議員閔大衛（Dave Min）能夠保住席次，對抗共和黨籍的Scott Baugh。

45與47選區的亞裔選民超過45萬8000人，占南加總數150萬人的三分之一。第45選區有36%的選民是亞裔，包括越南國土之外最大的越裔社群。第47選區的亞裔是關鍵少數，占總數75萬5000人的四分之一。選舉文宣特別推出越語、韓語、中文版。

另外，45選區自認為西語裔或拉美裔的超過31%，文宣大多使用西班牙文。共和黨人在45與47選區的初選中，得票數都領先其他對手。

第45選區的朴銀珠在2020年成為第一位進入國會的韓裔女性，今年尋求第三任期，初選拿下54.9%選票。民主黨籍則是多人競爭，越裔的Derek Tran得票最多。不過初選時出來投票的人不多，年底決選碰上總統選戰的拉抬，投票人數應會增加。

第47選區的初選，Scott Baugh拿下32%選票，韓裔的閔大衛25.9%。共和黨的支持者在40歲以上，民主黨以40歲以下居多。在韓裔較多的地區，閔大衛略為領先Scott Baugh，得票率25%比22%。

無黨派的媒體Cook Political Report指出，2022年時共和黨人的得票數能夠超越期待，主因是選民對加州政府的罪犯輕罰等政策不滿，但2024年因為碰上總統大選，民主黨人在關鍵選區的得票應該會比2022年多。

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