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台灣窗簾爆紅 在美市占率80%稱冠

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
台灣窗簾產業憑藉優質產品、靈活訂製和創新技術，在美國市場占據領先地位。（記者張庭瑜/攝影）
台灣窗簾產業憑藉優質產品、靈活訂製和創新技術，在美國市場占據領先地位。（記者張庭瑜/攝影）

在全球家居市場快速變革下，台灣窗簾產業憑藉創新和靈活市場應對策略，逐步在國際舞台上取得重要地位。窗簾不再只是單純遮陽工具，而是融合安全、環保、智能和時尚等多重元素的綜合產品。業內專家許凱勝說，台灣窗簾今年在美國市場取得顯著成績，佔據約80%市場份額，憑藉優良品質和創新設計，受到消費者青睞。

許凱勝表示，台灣的窗簾產業，尤其是百葉窗等硬式窗簾，在全球市場中具領導地位。這主要得益於技術積累、精密製造及供應鏈管理，與Walmart、Home Depot等大企業的合作經驗，使台灣窗簾業者能靈活應對市場需求。美國各地區對窗簾的需求差異很大，台灣企業在應對這些差異時展現出優勢，根據地區特性靈活調整產品，這是其成功的重要因素。

儘管台灣在技術和市場上具有優勢，但許凱勝坦言，中國製造商的低價競爭，給全球市場帶來壓力。中國窗簾產品通過低價策略迅速佔領市場，這讓消費者常常會因為價格，而忽視品質與服務。中國企業依靠廉價的大規模生產來吸引訂單，這對台灣和其他國家以品質為基礎的企業來說，無疑是很大挑戰。為應對這種競爭，許凱勝分享公司的策略，即專注提供高品質產品和更優質客戶服務，以此在價格競爭中突圍。他指出，雖然中國的產品價格低廉，但往往在服務、售後和產品耐用性方面存在不足，這正是台灣企業可以切入的優勢所在。

公司致力提供客製化和高度靈活的服務。與中國的大規模生產模式不同，該公司可以根據客戶的具體需求靈活調整生產，無論是小批量的客製化需求還是大規模量產，皆能快速應對。此外，他們也注重與客戶保持長期合作，建立穩固合作關係，這不僅增強客戶忠誠度，也提升品牌的市場影響力。

隨著數位化轉型，線上銷售已成為窗簾市場的一大趨勢。許凱勝指出，儘管電商平台正在改變行業，但窗簾作為需要精密安裝與定製的產品，線下服務依然不可或缺。窗簾的尺寸精度至關重要，任何微小尺寸誤差，都會影響窗簾最終安裝效果。因此，公司在提供線上銷售同時，依然保持強大的線下安裝與服務團隊，確保為每位客戶提供最佳安裝體驗。

許凱勝還也分享公司在Amazon上的銷售經驗，提到公司在該平台上銷售的大多數產品，都是高度定製的窗簾。他強調，雖然線上銷售能夠拓展市場覆蓋面，但窗簾這類對尺寸、設計與安裝要求嚴苛的產品，線下服務價值依然不可替代。

談及全球生產布局，許凱勝介紹該公司如何根據市場和成本變化，逐步將生產從中國轉移至越南。隨著中國勞動力成本上升以及供應鏈不確定性增加，越南成為具備成本優勢的生產基地。目前，該公司在越南擁有穩定的工廠和勞動力，能夠以較低成本維持大規模生產，而中國僅保留一個工廠，用於應對部分特殊需求。

越南 供應鏈 電商

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