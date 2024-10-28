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美最大水壩拆除後…鮭魚回來了 百逾年首見洄游北加

編譯廖宜怡╱綜合報導
美國最大水壩拆除計畫出現重要里程碑，100多年來第一條鮭魚洄游水壩曾經矗立的北加州克拉馬斯河流域。（美聯社）
美國最大水壩拆除計畫出現重要里程碑，100多年來第一條鮭魚洄游水壩曾經矗立的北加州克拉馬斯河流域。（美聯社）

美國史上最大水壩拆除工程最近出現一個重要里程碑：100多年來第一條鮭魚洄游到過去被水壩占據的克拉馬斯河（Klamath River）流域。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，非營利組織「加州鱒魚」（California Trout）表示，他們的聲納相機3日捕捉到一條魚逆流而上，游過曾是鐵門水壩（Iron Gate Dam）矗立處的畫面，幾乎可以肯定那是一條帝王鮭（chinook salmon）。

這條長約2.5呎的帝王鮭被認為是克拉馬斯河秋季第一批、也是最大鮭魚洄游潮的開始，應是四座大型水力發電水壩被拆除後的成果。魚類生物學家古德曼（Damon Goodman）說：「這條魚代表了克拉馬斯河魚群恢復的開始，是拆除水壩獲得的勝利，也是克拉馬斯河新的開始。」

自1900年代四座水力發電水壩興建以來，魚類無法再游到曾是美國西部第三大鮭魚產卵地的克拉馬斯河上游流域，使必須在冷水中產卵的加州鮭魚數量逐漸減少。儘管聲稱水壩拆除計畫是為了恢復整個克拉馬斯河流域的生態系統，但核心目的是為了保護鮭魚。

在水壩拆除工程於幾周前結束後，非營利組織、加州和聯邦科學家一直合作監測鐵門水壩過去矗立的水域及其周圍地區的魚類活動。鐵門水壩是四座被拆除的水壩中最南邊的一座。根據聲納攝影機3日晚上10時06分拍到的影像，科學家確信，那是一條帝王鮭正在奮力逆流而上的畫面。

此外，科學家也在水壩舊址以南的地區發現了鮭魚。鮭魚通常出生在河裡，孵化後游入海中，在海裡生活兩、三年後會在秋季游回出生地。這也是為何這項耗資五億元的水壩拆除工程力求在秋季前完成的原因。

幾十年來，原住民社區一直推動拆除水壩，負責營運這些水壩的太平洋公司（PacifiCorp）最終同意，主要是因為這些水壩年代久遠，而且沒有蓄水或防洪功能。

雖然鮭魚今年會開始洄游到水壩以前所在的地區，但科學家預測，鮭魚還需要數年、甚至數十年的時間，才能完全遍布長期封鎖的上游流域。

加州 原住民 舊金山

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