福樂紀念公園：規劃未來、安心當下

講者陳全（記者沈瑋╱攝影）

在洛杉磯世界日報主辦的「2024銀髮樂齡生活展」上，福樂紀念公園（Forest Lawn）華語部業務經理陳全（Ethan Chen）為民眾詳細講解生前規劃的必要性，強調提前準備可以避免家人在親人離世後承受的情感和善後壓力。

陳全表示，福樂紀念公園在南加州 設有六個園區，並擁有兩個華語服務辦公室，分別位於亞凱迪亞 市和工業市，方便民眾就近選擇。他強調，生前規劃除了可以避免家人之間因細節處理而產生爭執外，也能在哀傷時期減輕負擔。生前規劃可以讓自己安心，也讓家人安心。

此外，陳全介紹了福樂紀念公園的歷史與特色。作為一家擁有超過百年歷史的企業，園區內的藝術品及設計使其與一般墓園截然不同，部分園區風格典雅，參考了歐洲古典的設計，靠近華人 區的則立有以華人為主題的雕像。園內還設有免費博物館，展示油畫及彩繪玻璃等藝術品，並會舉辦藝術品展覽。除此之外，每年還會舉辦多元社區活動，包括清明法會、退伍軍人節、墨西哥亡靈節等。

陳全建議選擇「一條龍規劃」服務，該服務涵蓋從往生至下葬的每一個環節，包括穿衣、遺體防腐、儀式安排等，確保整個過程能以最完善方式完成。他提醒道，福樂紀念公園的價格每年調漲，建議提前規劃以節省長期成本。生前規劃不僅是個人權益的保障，更是為家庭和親友負責的舉措。