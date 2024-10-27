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SCAN長康健保 專注華裔長者需求

記者沈瑋╱艾爾蒙地市報導
SCAN長康健保華人代表伍可欣介紹該公司健保計畫的最新福利與特色。（記者沈瑋╱攝影）
SCAN長康健保華人代表伍可欣介紹該公司健保計畫的最新福利與特色。（記者沈瑋╱攝影）

洛杉磯世界日報主辦的「2024銀髮樂齡生活展」上，SCAN長康健保（Senior Care Action Network）Health Plan的華語服務代表伍可欣（Michelle Ng）向民眾介紹了該公司健保計畫的最新福利與特色。

伍可欣表示，SCAN是一家專為老年人設計的非營利性醫療保險計畫，公司擁有超過40年的歷史，總部位於長堤市。通常聯邦紅藍卡（Medicare）只涵蓋A和B部分（住院和門診），而SCAN提供的多種HMO健保計畫涵蓋Medicare Advantage（或稱優勢計畫，即紅藍卡C部分及處方藥D部分），針對老年人特別設計，包括眼科、牙科、交通服務、居家護理、針灸推拿等，另外還有針對於糖尿病、心臟病等慢性病患者的特殊需求計畫。對於出國探親的華人家庭，SCAN的計畫還提供全球緊急醫療服務，涵蓋了美國內外的急診醫療需求。

除此之外，SCAN的部分健保計畫還提供該行業少見的額外福利，例如B部分保費退還、每季度的非處方用品津貼（可用於在CVS獲取食品雜貨）等。伍可欣特別提到，SCAN的專業服務團隊能用國語、粵語等多種語言提供服務，方便華人客戶隨時尋求協助。

SCAN目前獲得聯邦政府的4.5星評級，也是少數被評為高品質的健保計畫之一。伍可欣表示，高星級評級意味著SCAN在醫療服務和客戶滿意度上表現優異，使SCAN能從政府獲得更多資源來提升服務品質。伍可欣提醒，今年10月15日至12月7日為紅藍卡的年度換保期，符合資格的老年人可以利用這段期間更換或加入新的計畫，並於2025年1月1日起生效。

申請參保紅藍卡需留意截止日期（記者沈瑋╱攝影）
申請參保紅藍卡需留意截止日期（記者沈瑋╱攝影）
伍可欣（右）抽出幸運觀眾，獎品為花旗蔘茶（記者沈瑋╱攝影）
伍可欣（右）抽出幸運觀眾，獎品為花旗蔘茶（記者沈瑋╱攝影）
Medicare Advantage（優勢計畫）的涵蓋內容和資格條件（記者沈瑋╱...
Medicare Advantage（優勢計畫）的涵蓋內容和資格條件（記者沈瑋╱攝影）

健保 紅藍卡 華人

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