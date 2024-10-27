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長青保險：選擇健保計劃要看到10年後

記者沈瑋╱艾爾蒙地市報導
健康講座，座無虛席（記者沈瑋╱攝影）
健康講座，座無虛席（記者沈瑋╱攝影）

洛杉磯世界日報主辦的「2024銀髮樂齡生活展」於26日周六在洛杉磯華僑文教服務中心舉行，長青保險（Green village Insurance）負責人邱文齡詳盡介紹2025年醫療保險的重要改變，指導長者和家屬靈活運用保險計畫。

她首先針對聯邦紅藍卡（Medicare）的基本結構進行講解，說明紅藍卡涵蓋四個主要部分，即A、B、C和D部分。其中，A部分包括住院、療養院和臨終醫療，B部分則涵蓋門診、化驗和救護車等非住院醫療。

她特別提醒民眾需小心臨終醫療計畫（hospice care），部分機構會利用患者簽署此計畫賺取額外收入，參加者急診時可能受限。此外，邱文齡提醒，紅藍卡的A和B部分並非全額免費，住院有自付額，B部分僅涵蓋80%門診費用，若無白卡（Medicaid）補助，則需自行負擔差額。

紅藍卡C部分也稱優惠計畫（Medicare Advantage），邱文齡介紹了不同的醫療網選項，如HMO和PPO。她解釋道，HMO計畫將參保者限制於特定的醫療網內，需要家庭醫生轉診才能就醫，而PPO則靈活不受限，但保費較高。她指出，越來越多長者選擇優惠計畫，但需謹慎選擇，避免日後醫療服務受限。

此外，邱文齡提醒民眾選擇保險時應著眼於長期需求，而非僅著重當前的優惠。她建議仔細評估計畫內容和醫療需求，避免將自己的健康需求視為次要，並鼓勵大家以十年後的健康狀況來考慮健保選擇。她強調，明年政策可能會隨著政府選舉變動，依往年趨勢，許多保險公司會因應成本提升而調整保費，健康投保的重要性不容忽視。

減緩通膨法案明年會對藥物保險產生重大影響（記者沈瑋╱攝影）
減緩通膨法案明年會對藥物保險產生重大影響（記者沈瑋╱攝影）
講者邱文齡（記者沈瑋╱攝影）
講者邱文齡（記者沈瑋╱攝影）
邱文齡（右）抽出幸運觀眾（中），獎品為料理機（記者沈瑋╱攝影）
邱文齡（右）抽出幸運觀眾（中），獎品為料理機（記者沈瑋╱攝影）
講者邱文齡（記者沈瑋╱攝影）
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聯邦/州政府健保中心公文摘要1（記者沈瑋╱攝影）
聯邦/州政府健保中心公文摘要1（記者沈瑋╱攝影）
聯邦/州政府健保中心公文摘要2（記者沈瑋╱攝影）
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紅藍卡涵蓋ABCD四個部分（記者沈瑋╱攝影）
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醫療保險 紅藍卡 保費

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