世界日報舉辦「銀髮樂齡生活展」 物理治療師指導老人預防跌倒

南加大物理治療師Emily Lee（記者張宏/攝影）

洛杉磯 世界日報26日在洛杉磯華僑文教服務中心熱鬧舉辦的「2024銀髮樂齡生活展」上，專業物理治療師帶領大家一起運動，防止跌倒。

南加大亞凱迪亞 醫院（USC Arcadia Hospital）邀請到專業的物理治療師Emily Brown-Lee,，特別針對長者設計一系列簡單有效的居家運動。在這場互動式的講座中，她表示，70%的跌倒是發生在著急的時候，61%跌倒發生在家裡。所以, 在內急的時候，例如去洗手間要預防跌倒。

她表示，骨盆底功能障礙是導致跌倒的重要原因，77%的人都會有這樣的困擾，骨盆底功能障礙症狀包括泌尿漏，排尿困難和疼痛，腸道問題和骨盆腔器官脫離。如果有這樣的問題，她建議盡快看醫生。如站久了就會有下墜感和壓力感，表示內部器官出現下垂。這不僅侷限于女性，男性也有這樣的問題。

最好的辦法就是鍛鍊骨盆底肌肉和膈肌，深呼吸可讓腹部膈肌得到鍛鍊，吸氣擴撐肋骨，同時在呼氣時把骨盆往上拉，每天練習20次。

另外排便很重要，便秘會增加肚子裡的重量，也壓迫膀胱。如果消化系統正常，也對膀胱控制有幫助。每天攝入水分和體重有關，如100磅體重，建議每日攝入50盎司的液體。

骨盆象吊床，靠腿部腰部肌肉支撐，要鍛鍊腰腿，同時注意體重管理， 強壯臀部和腹肌，每周至少五次的排便，練習深呼吸，做凱格爾運動。