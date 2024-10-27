我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

紐約、洋基大戰 MLB世界大賽逼著兩州州長對賭

世界日報舉辦「銀髮樂齡生活展」 物理治療師指導老人預防跌倒

記者張宏/洛杉磯報導
南加大物理治療師Emily Lee（記者張宏/攝影）
南加大物理治療師Emily Lee（記者張宏/攝影）

洛杉磯世界日報26日在洛杉磯華僑文教服務中心熱鬧舉辦的「2024銀髮樂齡生活展」上，專業物理治療師帶領大家一起運動，防止跌倒。

南加大亞凱迪亞醫院（USC Arcadia Hospital）邀請到專業的物理治療師Emily Brown-Lee,，特別針對長者設計一系列簡單有效的居家運動。在這場互動式的講座中，她表示，70%的跌倒是發生在著急的時候，61%跌倒發生在家裡。所以, 在內急的時候，例如去洗手間要預防跌倒。

她表示，骨盆底功能障礙是導致跌倒的重要原因，77%的人都會有這樣的困擾，骨盆底功能障礙症狀包括泌尿漏，排尿困難和疼痛，腸道問題和骨盆腔器官脫離。如果有這樣的問題，她建議盡快看醫生。如站久了就會有下墜感和壓力感，表示內部器官出現下垂。這不僅侷限于女性，男性也有這樣的問題。

最好的辦法就是鍛鍊骨盆底肌肉和膈肌，深呼吸可讓腹部膈肌得到鍛鍊，吸氣擴撐肋骨，同時在呼氣時把骨盆往上拉，每天練習20次。

另外排便很重要，便秘會增加肚子裡的重量，也壓迫膀胱。如果消化系統正常，也對膀胱控制有幫助。每天攝入水分和體重有關，如100磅體重，建議每日攝入50盎司的液體。

骨盆象吊床，靠腿部腰部肌肉支撐，要鍛鍊腰腿，同時注意體重管理， 強壯臀部和腹肌，每周至少五次的排便，練習深呼吸，做凱格爾運動。

南加大亞凱迪亞醫院物理治療師團隊通過使用物理治療原理，包括骨盆肌肉鍛煉和電刺激肌肉，為肌肉修復提供精準的治療計劃。

南加大物理治療師Emily Brown-Lee（左）和獲得禮卡的幸運觀眾合影。（...
南加大物理治療師Emily Brown-Lee（左）和獲得禮卡的幸運觀眾合影。（記者張宏/攝影）

南加大 亞凱迪亞 洛杉磯

上一則

紐約洋基大戰加州道奇 逼著兩個最大咖賭客拿這個押注

下一則

加州暴力犯罪較疫前增15.4% 聖荷昆谷最高

延伸閱讀

銀髮樂齡展／角聲醫療中心詳解紅藍卡與白卡區別

銀髮樂齡展／角聲醫療中心詳解紅藍卡與白卡區別
銀髮樂齡展／長青保險：慎選健保計劃看到十年後

銀髮樂齡展／長青保險：慎選健保計劃看到十年後
銀髮樂齡展／物理治療師指導老人預防跌倒

銀髮樂齡展／物理治療師指導老人預防跌倒
世界日報銀髮樂齡展開幕 健康講座好禮贈送

世界日報銀髮樂齡展開幕 健康講座好禮贈送
世報銀髮樂齡展 10/26免費健檢還抽獎

世報銀髮樂齡展 10/26免費健檢還抽獎
2024美國味全「探索餐桌王國」繪畫比賽開始收件

2024美國味全「探索餐桌王國」繪畫比賽開始收件

熱門新聞

好市多是購買零食的好去處，提供種類豐富、量大的零食，健康又美味。（世說新聞團隊製作）

好市多好幾款健康零食 營養師也稱讚

2024-10-22 23:38
蒙洛公園市警局的Model Y警車。（蒙洛公園警局）

買特斯拉當警車 加州警吐槽中看不中用

2024-10-22 20:54
CDC 在今年的調查中發現的最髒遊輪是Hapag-Lloyd Cruises 運營的Hanseatic Inspiration。（示意圖取自Pexels）

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

2024-10-22 15:11
要讓好市多會員「最佳化」，民眾可上costco.com尋找最佳優惠。（好市多官網截圖）

好市多會員每月這麼做 可省更多錢

2024-10-20 19:42
31--華人換匯，收款成功後中國帳戶卻被封。（取自Pexels網頁）

在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封

2024-10-24 20:31
顧客兩次吃了烤雞都生病，猜測放在塑料袋裡滋生細菌。（抖音號@thejacked.gentleman）

好市多烤雞滋生細菌致生病？原因可能出在這

2024-10-21 18:27

超人氣

更多 >
曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神

曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神
西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存
華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作
高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業
隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗

隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗