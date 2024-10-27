我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

紐約、洋基大戰 MLB世界大賽逼著兩州州長對賭

山姆俱樂部禮卡享折扣選擇多 完勝Costco

編譯陳盈霖／綜合報導
山姆俱樂部提供各種不同禮卡。（取自ABC電視台畫面）
山姆俱樂部提供各種不同禮卡。（取自ABC電視台畫面）

金融和投資諮詢公司The Motley Fool報導，儘管全國通膨放緩，然不少地區物價仍高，購買禮卡（gift cards）可能是不少消費者對抗通膨選擇之一。許多人會至山姆俱樂部（Sam's Club）或好市多（Costco）購買，該公司分析，基於以下三個原因，在山姆俱樂部購買禮卡的好處可能優於好市多。

首先是山姆俱樂部禮卡選項更豐富。報導指出，好市多網站在某個地區提供約76種禮卡，包括Moe's Southwest Grill、西南航空、Domino's和Uber等，也販售當地商店提供的禮卡，可用性取決於所在的郵遞區號。

與此同時，山姆俱樂部線上銷售400多種禮卡，一些選項與好市多重疊，但有好市多沒有的星巴克（Starbucks）、H&M和PetSmart等。該店也有Old Navy、Gap、Banana Republic等服裝零售店禮卡。相比之下好市多並無服裝店禮卡選項。若使用山姆俱樂現金回饋信用卡購物，還可省更多費用。

其次，山姆俱樂部禮卡面額較小。報導指出，好市多較小額禮卡選項不多，但好處是一次可省10元至30元等金額。山姆俱樂部可購買小額禮卡，如該店提供Domino's不同面額禮卡，價值45元的禮卡售價42.98元，價值75元售65元，價值100元售75元。而好市多只有售價74.99元，獲得價值100元禮卡一種選項，若只想在Domino's花50元，則不必購買大額禮卡。

山姆俱樂部購買禮卡還有「可郵寄實體禮卡」的好處。好市多很少會將實體禮卡郵寄至買家，除非至線下購買。山姆俱樂部也有許多線上禮卡選項，但有些可郵寄實體卡，如可郵寄星巴克40元禮卡組合（四張10元卡）等。因此，若打算用禮卡作為小禮物，年底佳節分送給學校老師等，在賀卡中夾著一張實體卡，可能比夾著一張列印出的條碼更好。

山姆俱樂部還接受所有重要信用卡，不若好市多僅接受Visa卡付款。消費者可透過不同需求，至不同的商店選購這些禮卡。

好市多 星巴克 信用卡

上一則

2成加州人 逾半收入用於住房 遠高於全美平均15%

下一則

買遺產房加購產權險有保障 但要競價

延伸閱讀

完勝Costco 這類商品在山姆俱樂部有折扣且選擇多

完勝Costco 這類商品在山姆俱樂部有折扣且選擇多
抓住秋冬火鍋商機 好市多推頂級牛肉片

抓住秋冬火鍋商機 好市多推頂級牛肉片
好市多召回部分煙燻鮭魚商品 恐遭李斯特菌汙染

好市多召回部分煙燻鮭魚商品 恐遭李斯特菌汙染
好市多無中文客服熱線 詐騙以假亂真

好市多無中文客服熱線 詐騙以假亂真
好市多並無中文客服熱線 詐騙者以假亂真糾纏不休

好市多並無中文客服熱線 詐騙者以假亂真糾纏不休
好市多架上多款禮卡購物 至少享8折

好市多架上多款禮卡購物 至少享8折

熱門新聞

好市多是購買零食的好去處，提供種類豐富、量大的零食，健康又美味。（世說新聞團隊製作）

好市多好幾款健康零食 營養師也稱讚

2024-10-22 23:38
蒙洛公園市警局的Model Y警車。（蒙洛公園警局）

買特斯拉當警車 加州警吐槽中看不中用

2024-10-22 20:54
CDC 在今年的調查中發現的最髒遊輪是Hapag-Lloyd Cruises 運營的Hanseatic Inspiration。（示意圖取自Pexels）

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

2024-10-22 15:11
要讓好市多會員「最佳化」，民眾可上costco.com尋找最佳優惠。（好市多官網截圖）

好市多會員每月這麼做 可省更多錢

2024-10-20 19:42
31--華人換匯，收款成功後中國帳戶卻被封。（取自Pexels網頁）

在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封

2024-10-24 20:31
顧客兩次吃了烤雞都生病，猜測放在塑料袋裡滋生細菌。（抖音號@thejacked.gentleman）

好市多烤雞滋生細菌致生病？原因可能出在這

2024-10-21 18:27

超人氣

更多 >
曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神

曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神
西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存
華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作
高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業
隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗

隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗