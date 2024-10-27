加州暴力犯罪較疫前增15.4% 聖荷昆谷最高

加州暴力犯罪較疫前增加15.4%。（美聯社）

加州 公共政策研究院（PPIC）指出，加州的暴力犯罪 在過去十年呈現遞增趨勢，而且2023年與新冠疫前的2019年相比，增幅更達15.4%。增加最多的是凶殺案，2023年比2019年增加了19.6%。

研究院的發現是，2023年的暴力犯罪雖較2022年小增1.7%，但相較於2019年卻還是增加了15.4%。當然，相對於1980與1990年代，暴力犯罪確實減少，但過去十年卻出現漲多減少的上升趨勢，十年中有七年總數較去年增加。

沙加緬度蜂報指出，犯罪率連年升高，難怪很多人表態支持11月公投的36號提案，加重對特定毒品或竊盜案件的量刑。

至於加州暴力與財物犯罪最多與最少的地方何在？南加沿海與邊界縣份暴力犯罪案件數量最低，范杜拉、橙縣、聖地牙哥與帝王縣，每十萬人只有338人涉案；聖荷昆谷暴力犯罪率最高，每十萬人641人涉案。

內華達山脈的各縣財物犯罪最低，每十萬人1166人涉案；灣區 的財物犯罪最多，每十萬人3167人涉案。

財物犯罪整體來說持續減少，但某些類別依然高於疫前。特別是車輛竊盜2023年年增8.6%，較2019年增加42.9%；商店竊盜2023年年增40%，比2019年高了29.3%。減少的包括扒竊、入室竊盜，比2023年減少2.4%，比2019年少10.0%。