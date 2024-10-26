黃美蘭：保費上漲遊民問題待解決

黃美蘭（中）抓緊最後時間挨家挨戶拜訪、參加社區活動及線上聯繫。（黃美蘭提供）

加州 25區參議員華裔候選人黃美蘭（Elizabeth Wong Ahlers）在投票日前全力衝刺。她關注加州赤字、保險 費用上漲和遊民 問題，她表示，要建立更公平的系統降低保險成本，遊民問題不僅需要資金投入，而且需要真正的解決方案，例如更好的心理健康和戒斷成癮治療、經濟適用房及更嚴格規則來確保街道安全。

黃美蘭認為，加州預算赤字來自超出其承受能力範圍的支出，損害經濟。如果當選參議員，她將推動一項專注於基礎設施（如學校、安全和醫療保健）的預算，同時削減浪費性支出。還要支持小企業，並建立一個有助於而不是傷害家庭和就業機會創造者的稅收制度。另外，將最低工資提高到18美元聽起來不錯，但這可能會讓小型企業更難生存，並導致物價上漲。需要找到一個平衡點，既能幫助工人，又不會迫使企業關閉或裁員。她認為應該鼓勵企業發展，以便他們有能力支付良好的工資水平，而不是強加最終可能傷害工人權益的規則。

黃美蘭也關心保險費用上漲，她說，加州汽車和房屋保險費用已失控，需要透過減少導致保險費用更高的繁文縟節來降低成本，及努力創建一個更公平的系統，幫助家庭在不花太多錢的情況下，負擔得起他們所需的保險。

黃美蘭反對AB1955法案，因為它剝奪父母對孩子的知情權，尤其是性別重新選擇這樣重要的事情，父母應該有權參與決定。如果當選，她將推動廢除這項法律，並確保家庭受到尊重。對於華人聚集城市的遊民問題，她表示，遊民是加州的大問題，影響到所有社區。解決方案不僅僅是投入更多資金，還需要有真正的解決方案，例如更好的心理健康和成癮治療、經濟適用房以及更嚴格的規則來確保街道安全。她希望能夠幫助人們重新站起來，同時確保社區安全。

11月5日選舉日將臨，黃美蘭表示，從現在到選舉日，她將盡可能與更多的選民建立聯繫，包括挨家挨戶拜訪、參加社區活動及線上聯繫。她想向人們表明，自己在這裡傾聽他們的聲音，並且準備好為他們的未來而戰。