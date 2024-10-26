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洛縣華人區Target員工超神勇 擊退零元購劫匪

洛杉磯訊
嫌疑男子攜帶贓物逃跑，男員工緊追其後。（KTLA5電視台）
嫌疑男子攜帶贓物逃跑，男員工緊追其後。（KTLA5電視台）

洛杉磯縣華人聚居區阿蘇薩市（ Azusa）日前發生一起「零元購」案件，連鎖商家Target多件商品被盜。嫌犯帶著贓物逃離時，工作人員追捕場面火爆，並輕鬆奪回失竊財物，人們對此紛紛稱讚。

https://youtu.be/NZH4D_X3NN0（視頻來源：KTLA5／記者邵敏後製）

根據KTLA5報導，這則Target員工抓捕「零元購」嫌犯的視頻，最近在社群媒體上廣泛傳播，引來無數關注。案發Target店的入口，位於北阿蘇薩大道（North Azusa Avenue）809號。

畫面顯示，Target附近的一條小巷，嫌疑男子攜帶一大堆贓物正在逃跑，一名男性員工緊追其後。因為偷的東西太多，嫌犯一邊跑一邊商品掉落在地，他彎身撿的時候，員工很快靠近嫌犯，並迅速抓住他的臉，用力將其推倒在地。隨後員工不慌不忙的撿起掉落在地上的贓物，其中包括一個大盒子及其他商品，之後平靜地走開。

暴力衝突後，躺在地上的嫌疑男子對眼前發生的一幕有些發懵，眼睜睜看著員工離去。案發Target店的另一名工作人員表示，畫面中追捕小偷的員工可能是該店經理，但當局尚未確認他的身分。很多人觀看這則視頻後稱讚，華人張先生表示，雖說商店都不鼓勵員工介入盜竊、搶劫案件，但視頻中的這位員工輕而易舉將嫌犯擊倒在地，並奪回財物，看上去非常過癮。

據悉，由於類似零元購案件頻繁發生，這家Target店的許多商品都已上鎖。阿蘇薩警方表示，他們並沒有接到與這起盜竊案相關的報告，但指出，警方每天都會接到來自這家Target店約10起盜竊案件的報警電話。目前尚不清楚本案的更多信息，不清楚嫌疑人究竟盜竊了什麼商品。KTLA5已聯繫這家Target店等待回應。

當地購物者認為，案件頻發，主要原因是這家店正對著地鐵站。居民Alisha Devezin指出，「這種情況發生很多，因為這裡差不多就是Gold Line地鐵的終點站，很多遊民坐地鐵來到這里，就在Target盜竊。」在這里工作近13年的Alicia Holmes指出，「以前不是這樣的局面，直到地鐵線路延伸後，犯罪率才真正開始達到頂峰，並成為我們面臨的嚴峻問題。」

員工迅速抓住嫌犯的臉，用力將其推倒在地。（KTLA5電視台）
員工迅速抓住嫌犯的臉，用力將其推倒在地。（KTLA5電視台）

Target 地鐵站 華人

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