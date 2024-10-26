3名未成年賊搶劫蒙市華女 警逮人又放人

洛杉磯縣華人 聚居區蒙特利公園市 （Monterey Park），一名華人女子出門時被三名持槍歹徒搶劫；但警方抓獲嫌犯時又當場釋放，理由是逮捕沒用，不會被起訴。被搶華人眼睜睜看著劫匪逍遙法外，十分不解。

這起搶劫案件的信息由鄧洪律師日前提供，為保護當事人隱私沒有透露全名，只稱她姓許，是自己好友的姐姐。許女士居住在蒙市已有多年，一天早上她開車出門，三名非裔劫匪就等在家門口，對方強行攔下許女士的車，並用手中槍枝威脅，當場搶走被害人隨身攜帶的包、手機、鑰匙等其他財物。

一名退役警官的鄰居目睹劫案發生，趕緊拿起家中的槍衝過來，命令劫匪趴在地上不要動，同時報警。鄧洪指出，警察很快趕到現場，控制住三名劫匪，將他們戴上手銬。緊接著，警察繳獲嫌犯搶劫的財物並悉數歸還給被害人，隨後解開三名劫匪的手銬當場釋放。

退役警察見此場景，連聲質問為何釋放？警察的回答是，被搶財物已歸還，被害人也沒有遭受人身傷害，因此釋放。這名退役警官認為，持槍搶劫是惡性案件，犯罪行為已經發生，不該當場釋放。但執法警察表示，這些劫匪即使被逮捕，也不會被起訴。

被害人許女士眼睜睜地看著對自己下手的劫匪被釋放，憤憤不平，尋求律師幫助，希望逮捕起訴三名嫌犯。鄧洪調查得知，警方當場釋放劫匪有個關鍵的原因，三名涉案人都是不到18歲的未成年人。盡管如此，鄧洪對警方的處理還是非常憤怒，他認為加州 最近幾年的執法環境讓人失望，打砸搶肆虐，因為犯罪不需要承擔代價，包括對未成年人犯罪的極度寬容，「未成年人涉嫌的案件基本上都不起訴，當局還大量關閉青少年監獄；對於仇恨犯罪也不再加刑。」