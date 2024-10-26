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養車成本高 七成人選擇觀望

編譯胡立宗／綜合報導
車險、車價愈來愈貴，73%的人會先觀望再買。（美聯社）
車險、車價愈來愈貴，73%的人會先觀望再買。（美聯社）

汽車網站Edmunds的報告指出，在買車與養車愈來愈貴的時期，73%的人會選擇觀望，等價格低一點再買。

同時，48%的人希望新車價格低於3萬5000元，更有14%的人希望低於2萬元。三分之一的人希望車貸利率能在0%與3%之間，四分之三希望不要超過5%。

FOX Business報導，2020年之前的款式，比2024年的均價4萬7000元便宜了至少兩成。Edmunds的報告則說，多數人希望二手車價低於1萬5000元。

養車的成本也是猶豫的原因之一。美國汽車協會AAA稍早指出，2024年的開車成本研究（Your Driving Costs）指出，2024年養一台車要花1萬2297元或每月1024元，全年開銷較2023年多了115元。

車子價格的折舊率變高與經濟情況變差是影響買新車意願的主因，但是像Chevrolet Trax這樣的暢銷款，主因就在起價2萬元，遠低於市場均價

另外影響購車預算的還有保險費愈來愈高。FOX Business報導，因為維修與稅金愈來愈貴，在2024年已經漲過一波的車險價格，未來還將繼續增加。

聯邦勞工統計局BLS的資料顯示，車險保費2024年年增了22.2%，歷史紀錄僅低於石油危機後1976年的22.4%漲幅。路透報導，各種因素加總，合理推斷車險保費還會再漲。

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