醫保藥物自付額 明年上限2000元

受益於拜登政府2022年「降低通膨法」改革，全美約320萬擁有聯邦醫療保險處方藥保險者至2025年，藥物自付額上限將被限制在2000元。(abc15電視台畫面）

根據Avalere Health／AARP一項研究，受益於拜登政府2022年「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）改革，全美約320萬擁有聯邦醫療保險 處方藥保險（Medicare prescription drug insurance）者至2025年，藥物自付額上限將被限制在2000美元。此消息一出，受益人皆呼「好得不可思議」。

該法案是拜登總統和副總統賀錦麗（Kamala Harris）競選時推動的一項氣候和醫療保健法，被視為拜登政府最大成就之一。該法案徹底重新設計聯邦醫療保險藥物福利 （稱Part D）。政府估計，明年僅因自付費用上限和其他變化，就有約1870萬人共節省74億美元。

10月15日至12月7日，是聯邦醫療保險受益人更新或轉換藥物覆蓋計畫的年度註冊期，也可參加含有處方藥承保的聯邦醫療保險優惠計畫（Medicare Advantage Plan）。聯邦醫療服務中心（Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS）負責人拉蘇爾（Chiquita Brooks-LaSure）告訴非營利組織KFF健康訊息，「我們鼓勵受益人認真考慮這些計畫，今年尤其重要，因福利發生變化」。

隨著法律帶來重大變化，醫療保險受益人應該為保險公司可能因此修改新計畫做好準備，除可能提高保費外，保險公司還可以放棄承保藥物，取消受益人目前使用保險涵蓋的藥房、醫生等服務，受益人最好多做比較。

KFF調查發現，降低通膨法是自2003年國會增加聯邦醫療保險藥物計畫福利以來最徹底的改革，但大多數人不了解，甚至一些受益人會因該法不利的一面，如一些計畫保費增加感到驚訝。

除2000美元藥物自付額上限外，降低通膨法還將聯邦醫療保險中，大多數胰島素產品自付額（copayments）限制在每月35美元以下，且允許Medicare直接與製藥公司協商一些昂貴藥物價格。

該法案還將消除一項令人沮喪的藥物福利特徵「甜甜圈洞」（donut hole），意即當人們面臨不斷成長的藥品費用時，保險會暫停承保，迫使受益人支付全額藥品價格，直到達到每年變動的支出門檻。

該法案還擴大約1700萬低收入聯邦醫療保險藥物計畫受益人「額外幫助」（extra help）補貼資格，增加補貼金額，製藥公司將被要求承擔部分費用。

從明年元旦起，重新設計的藥物福利將更像其他私人保險政策。不僅如此，該法還試圖遏止未來藥價上漲，將漲幅限制在消費者物價指數通膨率內（2023年為3.4%）。此外，允許受益人分期付款購買藥品，而不用在短期內支付巨額帳單。