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加州10%選民寄回選票 年長、共和黨居多

編譯組／綜合報導
加州10%選民已寄回選票中，以年長者和共和黨人居多。但政治專家認為，此並不罕見，也未顯示深藍色加州發生政治改變或年輕人不會投票。(圖取自聖縣選民登記部門官網)
加州10%選民已寄回選票中，以年長者和共和黨人居多。但政治專家認為，此並不罕見，也未顯示深藍色加州發生政治改變或年輕人不會投票。(圖取自聖縣選民登記部門官網)

截至目前，已有約230萬加州投票、僅占全加州2200萬登記選民的10%。在這些已提前寄回選票中、以年長者與共和黨人居多。

但是，加州選民數據分析公司「政治數據」(Political Data Inc.)副總裁密歇爾(Pual Mitchell)表示，儘管共和黨人與年長者在11月5日選舉提前投票的比例高於民主黨人與年輕選民，但並不罕見，也並不顯示深藍色加州發生政治改變、或年輕人不會投票。

「聖荷西信使報」報導，加州選民的民主黨人與共和黨人登記數量方面，民主黨約以二比一優勢略占上風。在灣區大部分縣，約有10%選民已提前投票。馬連縣(Marin County)投票率為15%。截至22日上午，阿拉米達縣提前投票率為3%，密歇爾認為，這可能反映該縣更新數據速度較慢。

11月選舉將對全國、州與地方各級政府，產生深遠政治影響。雖然民主黨占主導地位的加州，預期現任副總統賀錦麗將在加州的總統競選中輕鬆獲勝，但加州有六個眾議院選區可決定哪個政黨控制國會，全加州選民將可決定是否通過提案、加強刑事處罰、資助學校與氣候計畫。選民也將考慮一項加強對商店行竊與持有毒品罰責的提案。

政治專家們正在密切關注10月份的提前選票計票結果，以此尋求針對何種族群提前投票，以及可能顯示選民投票動機的線索。距離選舉日還不到兩周時間，民主黨與共和黨候選人是否能鼓舞他們的支持者，促使更多人投票，還有待觀察。

加州於2020年在新冠疫情期間引入全加州範圍內的郵寄投票方式。這種選舉方式並沒有經歷太長時間，政治顧問們認為，加州郵寄投票模式、很難與美國傳統選舉模式並行討論。

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