加州十大公投 四提案大幅領先

依據加州公共政策研究所23日發布的新民調，儘管民主黨反對，加重某些毒品和盜竊犯罪懲罰的36號提案，仍然獲得73%的選民支持。(美聯社)

Calmatters報導，距離選舉日不到兩周，有些人可能已經填寫並提交選票。但對於那些仍在猶豫並好奇其他加州 選民對全州性公投案看法的人來說，加州公共政策研究所（Public Policy Institute of California）23日發布的新民調 提供一些見解。

這項在10月初進行的民調共調查1137名可能的選民（誤差幅度為正負3.7個百分點），將十項提案分為三類，四項大幅領先的提案：

提案36：雖然民主黨領袖反對，但該提案在加重某些毒品和盜竊犯罪的懲罰，仍然廣受歡迎，73%的選民支持，包括67%的民主黨人和86%的共和黨 人。

提案3：擁有67%的支持率，選民準備從加州憲法中刪除禁止同性婚姻的條款，特別是同性婚姻自2013年以來在加州已合法化。

提案4：60%的選民支持這項發行債券的提案，將允許州政府借貸100億美元用於環境和氣候項目。

提案35：62%的選民支持這項措施，確保對醫療計畫的徵稅將用於低收入患者。

三項懸而未決的提案：

提案2：52%的選民會通過另一項100億美元的債券提案，該資金將用於修復K-12公立學校和社區學院的設施。

提案5：48%的選民支持降低地方政府借錢為可負擔住房和其他項目融資的投票門檻。

提案34：47%的選民支持，要求某些醫療提供者，將大部分來自聯邦處方藥折扣計畫的收入用於患者護理。此提案由房東團體資助，反對者認為它針對推動提案33和以往租金管制措施的愛滋病醫療基金會（AIDS Healthcare Foundation）。

三項落後的提案：

提案33：42%支持 賦予地方政府更多限制租金上漲的自由，低於9月的51%。

提案6：41%的選民支持限制州監獄作為懲罰形式的強迫勞動，低於9月的46%。

提案32：44%的選民支持將每小時最低工資從16美元提高到18美元。這比上個月的50%支持率有所下降。

提案32支持率不佳的一個原因是，支持者並沒有進行太多宣傳，反對者則強調提高工資會導致通貨膨脹上升的說法。CalMatters報導，支持者駁斥這一說法，認為該措施將使200萬加州工人在生活成本高昂的時期獲得加薪。儘管如此，一位支持者表示，抓住經濟焦慮感是一個有效的策略。

其他民調結果：

美國參議院選舉：民主黨眾議員謝安達（Adam Schiff）以63%對37%的支持率，領先共和黨的Steve Garvey。在可能的選民中，沒有共和黨人自2006年以來在全州選舉中獲勝。