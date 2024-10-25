加州最幸福的縣在哪裡？這些縣躋身前十名

加州眾議會根據居民生活滿意度選出加州最幸福的縣。圖為灣區馬連縣的蘇沙利度。（取自谷歌地圖）

加州 最幸福的縣在哪裡？加州眾議會「幸福與公共政策成果專責委員會」（Select Committee on Happiness and Public Policy Outcomes）最近根據居民生活滿意度，對加州58縣進行了排名。

「幸福與公共政策成果專責委員會」的分析顯示，阿爾平縣（Alpine County）以7.92分（滿分為10分）的生活滿意度，成為加州最幸福的縣。根據2022年人口普查 局的統計，與內華達州接壤、位於太浩湖以南的阿爾平縣，是加州人口最少的縣，約只有1200名居民。

居民生活滿意度第二高的是灣區馬連縣，得分為7.40。排名第三的是與阿爾平縣相距不遠的普萊賽縣（Placer County），得分為7.29。第四名到第十名分別是宇洛縣（Yolo County）、聖路易奧比斯波縣、聖塔克魯茲縣、聖塔芭芭拉縣、橙縣、聖馬刁縣和康曲柯士達縣。

加州眾議會名譽議長暨「幸福與公共政策成果專責委員會」會長藍登（Anthony Rendon）在報告中說：「加州通過無數法律，以各種不同的方式支持居民的生活和自由。但是，在加州175年的歷史中，眾議會從來沒有想過要如何提高居民的幸福感。」

全國州議會聯合會（National Conference of State Legislatures）指出，加州「幸福與公共政策成果專責委員會」是美國第一個專門關心居民幸福問題的委員會。

那麼，哪些縣是最不幸福的呢？研究發現，加州最不幸福的十個縣有九個在內陸地區，其中以雷克縣（Lake County）最不幸福，居民生活滿意度只有6.64分，倒數第二名和第三名則是德諾特縣（Del Norte County）和瑪利波薩縣（Mariposa County）。分析顯示，較不幸福的縣居民收入往往較低。

專責委員會發現，較幸福的社會可使人們較健康，可減輕醫療系統的負擔。報告還指出，感到幸福的人在職場的工作效率較高，投票 的可能性較高，而且在社區中較活躍。

報告表示，為提高居民的幸福感，加州能夠採取的最重要行動之一，是幫助加強人與人之間的聯繫，因為擁有朋友、家人、信仰的人往往更幸福。此外，透過公共政策減少貧窮，也可以讓加州人更幸福。