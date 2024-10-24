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專家：廚房最大細菌傳播者 洗碗海綿 「每隔一到兩天」更換

洛杉磯訊
一塊廚房海綿在1平方厘米的面積內，含有驚人的540億個細菌細胞。（Daniel Pompa Instagram帳號）
一塊廚房海綿在1平方厘米的面積內，含有驚人的540億個細菌細胞。（Daniel Pompa Instagram帳號）

健康專家發現，最大的細菌傳播者可能就在廚房裡，它就是人們每天使用的洗碗海綿。專家警告稱，普通的廚房海綿聚集眾多有害細菌，導致疾病和腸道問題，人們如果想要保持健康，就要經常更換它。

根據Daily Mail等媒體的報導，健康專家Daniel Pompa博士指出，這些具有吸收性的海綿方塊布滿微小的「角落和縫隙」，幾乎不可能清洗乾淨；即使把它們放進洗碗機消毒也不行，因為細菌待在小孔裡，得到很好的「保護 」。

美國農業部（USDA）建議人們用微波爐加熱、或煮沸廚房海綿減少細菌。Daniel不認為這麼做會奏效，他建議「每隔一到兩天」更換一次廚房海綿，但購買新海綿的成本就會迅速增加，這位健康專家建議人們購買矽膠清潔墊（silicone scrub pad）。

Danie最近在Instagram上的一段視頻，評價矽膠清潔墊擦洗效果更好，不會留住細菌，如果把它們放進洗碗機裡，就會消滅殘留的細菌。但引起廣泛評論，清潔廚房海綿哪種方法最好。

一位評論者認為，人們不必經常丟掉廚房海綿，每次洗完餐具後，只要將海綿放入碗、或容器中，加入開水、鹽和醋的混合物，這樣就可以延長海綿的使用壽命。另一位評論者同意Daniel的觀點，他說自己一直認為廚房海綿非常惡心，因此選擇每天用刷子洗碗，並用洗碗機洗刷子，加入抗菌皂清洗。

2017年的一項科研中，德國研究人員曾發現，一塊廚房海綿在1平方厘米的面積內，含有驚人的540億個細菌細胞。研究人員分析14種不同海綿的DNA樣本後，發現它們主要含有一類被稱為丙型變形菌（Gammaproteobacteria）的細菌，其中包括許多人類病原體，比如導致傷寒、鼠疫、霍亂和食物中毒的細菌。

這項研究還發現，由於廚房海綿的多孔性和吸水能力，它具有收集和傳播可能致病性細菌的能力。研究人員認為，廚房的微生物比廁所裡的更多，而廚房海綿就是家中最大的活性細菌儲存庫。研究人員還表示，廚房海綿不僅是微生物的儲存庫，而且是家居台面細菌的傳播者，可能導致手和食物交叉污染，也是食源性疾病爆發的主要原因。

德國 農業部 DNA

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