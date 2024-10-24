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領先黑五 Target宣布超過2000件商品大降價

洛杉磯訊
Target宣布，將對超過2000件商品大幅降價。(Target官網）
Target宣布，將對超過2000件商品大幅降價。(Target官網）

隨著假日購物季來臨，大型零售商目標百貨Target）宣布，將大幅下調超過2000件商品的價格，這是今年內該零售商第二次為吸引受通膨壓力影響的消費者降價。

目前，許多商品已經開始降價，涵蓋家居用品、美妝產品、食品、飲料和玩具等多個品類。Target在新聞稿中表示，「定期調整價格，以保持在全國各地市場中的競爭力」，而這次降價活動將持續到12月。最新一輪的降價活動涵蓋了知名品牌如Lego和 Coffee Mate，以及Target 自家品牌的商品。Target特別提到了一些降價商品，例如Magic Bullet果汁機從49.99元降至39.99元，Bluey玩具消防車從24.99元降至19.99元。

Target的降價策略在經歷一連串艱難的財務季度後，有效提振了消費者的購買意願。根據最新財報，這些折扣幫助Target 扭轉了局面，開業超過一年的門店銷售額在上一季度增長了 2%，利潤更是大幅飆升 36%。

今年5月，Target宣布將對5000件商品進行降價，但最終超過了這一數字，降價商品數量達到了8000 件。到目前為止，該零售商今年已經總共調降了超過1萬件商品的價格。

其他主要零售商如 Walmart、Ikea 和 Aldi 近幾個月也在降低商品價格，以吸引消費者。由於通貨膨脹，許多消費者在花費上變得更加謹慎和挑剔。根據上週發布的數據，美國9月零售業的消費額較上月增長了0.4%，高於8月0.1%的增幅。美國經濟中約70%的部分由消費支出構成，零售銷售占據了其中很大一部分。上週的報告顯示，儘管持續多年受高通膨和利率影響，美國人仍在積極消費。

然而，Target對未來表現持謹慎態度，預計全年銷售額將增長至多 2%，但也可能會低於預期。

Target 零售商 目標百貨

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