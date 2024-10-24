加州房屋銷售陷入停滯 9個月來最低水平

最新報告顯示，加州9月房屋銷售停滯不前，創下九個月來的最低水平。（圖片取自Pexels網站）

根據加州 房地產經紀協會（California Association of Realtors，C.A.R.）近日發布的報告，儘管自春季以來利率 降至最低，但加州9月房屋銷售仍停滯不前，創下九個月來的最低水平。

數據顯示，9月加州獨立屋交易量，達到經季節性調整後的年化率25萬3010棟；銷售速度較8月的26萬2050棟下降了3.4%，但比去年同期修正後的24萬840棟增加了5.1%。截至今年前九個月，房屋銷售年初至今的數據較2023年同期微幅上升了0.9%。

C.A.R.總裁Melanie Barker表示：隨著市場進入傳統淡季，房屋供應量在最近幾個月逐步改善。「隨著房價 在未來幾個月可能進一步走低，第四季度對於那些等待重返市場的潛在買家來說，將可能是一個不錯的機會，特別是在利率逐漸回到歷史平均水平的情況下。」

9月全州的中位房價從8月的88萬8740下降了2.3%至86萬8150元，與去年同期相比，仍有2.9%的增長。這是連續第15個月年比房價上漲，但增速是自2023年7月以來最慢的一次。隨著市場進入傳統淡季，房價可能進一步回落，但全年仍有望保持同比增長。

高價房的銷售持續影響房價的變動，但對全州中位價格增長的影響在最近幾個月已經逐漸減弱。其中，100萬元及以上房屋銷售速度僅為3.9%，而價格低於50萬的市場銷售則表現不佳，同比下降了8.6%。如果這些百萬元以上的房屋佔比在秋季持續減少，未來幾個月中位價格的增長可能會進一步放緩。

從各區域銷售量來看，除了中央谷地區（Central Valley）和中央海岸（Central Coast）地區，所有主要區域的房屋銷售量在9月均超過了去年同期水平，其中增長最顯著的是遠北地區，增長了7.2%；其次是舊金山灣區（5.1%）和南加州（1.1%）。

在C.A.R.追蹤的53個縣中，在53個縣中，有27個縣的房屋銷售量同比上升，其中12個縣的年增幅超過了10%。Lassen縣增長幅度最大，達78.6%，其次是 Siskiyou (75.0%) 和 Mariposa (50.0%)。25個縣的銷售量同比下降，其中8個縣降幅超過10%，莫諾（Mono）的銷售降幅最大，達50.0%。

從房價中位數來看，除了兩個地區外，所有主要地區的中位房價在9月均較去年同期上升。中央海岸的房價同比增幅最大，達4.6%；其次是中央谷地（4.0%）和南加州（3.7%）。舊金山灣區年降幅最大，達2.6%；遠北地區排名第二，降幅為1.4%。

C.A.R.首席經濟學家Jordan Levine指出，經濟不確定性和對低利率的期望可能使許多買家推遲購房決定，導致房屋銷售連續兩個月下滑，並達到今年的最低點。然而，近期債券收益率的反彈提醒大家，利率將繼續波動，等待可能並不是購房的最佳策略。