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肯恩縣議會批准埋碳計畫 環團質疑

編譯林思牧／綜合報導
為減少大氣中的溫室氣體，用科技方式捕捉二氧化碳並存入地下，或許是紓解氣候變遷的可行辦法。（美聯社）
為減少大氣中的溫室氣體，用科技方式捕捉二氧化碳並存入地下，或許是紓解氣候變遷的可行辦法。（美聯社）

為減少大氣中的溫室氣體，用科技方式捕捉二氧化碳並存入地下，或許是紓解氣候變遷的可行辦法。加州肯恩縣（Kern County）議會21日批准加州首項將碳埋入地下的計畫。但是有許多環保人士認為這會造成更多空汙，也可能是不安全的。

CalMatters報導，這是「碳地密封庫」（Carbon Terra Vault）計畫的一個重大進展，但它仍面臨其他的挑戰。這項計畫將由加州資源公司（California Resources Corp.）執行，它將捕捉數以百萬噸計的二氧化碳，注入聖荷昆谷西側、巴頓威洛鎮(Buttonwillow) 南邊一片廣闊的石油與天然氣田底下。紐森政府認可碳捕捉和封存技術對加州應對氣候變遷的努力至關重要，它在政府未來 20 年削減溫室氣體排放的行動計畫中會發揮重要作用。

這項計畫頗具爭議性，21日在貝克斯菲市（Bakersfield）舉行的會議上有極多人士出席。社區人士與環保人士對本案會造成的空氣汙染有深重顧慮，也對把二氧化碳注入地下的安全性質疑。中加州環境正義網絡（Central California Environmental Justice Network）的納瓦洛（Ileana Navarro）表示，該案會導致造成空氣汙染的另一個誘因，肯恩縣各處的空氣會更髒，不會更乾淨。

石油業的代表則認為，該案可以給肯恩縣的經濟有相當大的提升作用。加州資源公司執行長李昂（Francisco Leon）指出，這項計畫可以減少排碳同時又可以保住高薪的工作，對地方有一舉兩得的功效。

在正式的工程開始之前，聯邦環保署EPA（U.S. Environmental Protection Agency）必須對該項目進行最終批准。今年稍早該機構批准了該公司建造四口二氧化碳井的初步許可證，該公司正在尋求另外再建兩口。

碳捕獲工廠的建設大約需要兩年，管道的建設大約需要一年。專家表示，肯恩縣的位置非常重要，因為聖荷昆谷是碳儲存的理想地點。加州資源公司指出，這是聯邦環保署在全國第一個為枯竭油氣田頒發的許可證，創下一個新的里程碑。

加州 石油 氣候變遷

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