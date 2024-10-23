電動空中計程車規章出爐 聯邦力推

2023年11月，喬比飛航公司在紐約市試飛電動空中計程車。 (美聯社)

聯邦監管機構10月22日發布操作電動空中計程車（electric-powered air taxis）的規則，以及如何培訓這種飛機操作師的程序，以大力推動電動空中計程車的發展。

聯邦飛航管理局FAA（Federal Aviation Administration）局長惠提克（Mike Whitaker）表示，該規定承認空中計程車是一種全新類型的飛機，很快就會與普通飛機和直升機一起在空中飛行。這些飛行器像直升機一樣垂直起落，但像固定翼飛機一樣的飛行。

許多公司正在努力將電動空中計程車推向市場，但由於管理其使用的法規缺乏明確性而受到阻礙。惠提克表示，聯邦飛航管理局在努力將這種新飛行器納入國家領空時，首先強調這種飛機的安全性。他表示，「動力升起飛機」（powered-lift aircraft）是直升機問世以來近80年，第一款新類別的飛機出現，該規則將允許其廣泛運作。

噴射機使用石油 燃料，會造成空氣汙染與碳排放，因此支持空中計程車的人稱它是比較潔淨的飛行器。不過目前的科技只能製造小型的空中計程車，因此應該比較適合都市地區的應用，開發商著眼於載人與載運貨物。

總部位於加州 的「喬比飛航公司」（Joby Aviation）是這個新領域的公司之一，公司對FAA的新規定表示讚賞。執行長喬本貝佛特（JoeBen Bevirt）表示，這些規則「將確保美國繼續在清潔飛行的開發和運用方面發揮全球領導作用。」

長程航空公司將空中計程車視為把乘客運送到機場的一種方式。達美航空（Delta Air Lines）在2022年時表示，會投資 6000萬元在喬比飛航公司，本月豐田（Toyota）更宣布投資5億元。

聯合航空公司（United Airlines）則是支援另一家總部也位於加州的「射手飛航公司」（Archer Aviation），聯合航空並訂購了200架電動空中計程車。射手飛航表示這批飛機的價值可能高達10億元，並可選擇追加5億元。