生活品質佳 加州人想走卻離不開

加州人最終沒搬的原因，恐怕還是對生活品質的戀眷。（取自CA.org網頁)

每每聽到加州 人正在出走的新聞，加州人口確實也在疫情期間淨流出，直到2024年才微幅回升。當很多人考慮離開，但卻又捨不得時，真正的問題就是，到底加州為何讓人離不開。

洛杉磯KTLA電視台的評論或許可以給出一些線索。評論稱，加州人確實每天都在做取捨，為了食衣住行總要犧牲些什麼，但更多人是想過要離開，卻無法實現，背後的最大考量是，其他地方生活開銷可能低很多，但是生活品質不見得比得上加州，搬到德州或佛州 真的就能因為便宜而開心嗎？

當然，加州萬物皆貴一直都是加州人心中的痛，艾默生學院（Emerson College）與KTLA母公司Nexstar Media本月詢問了1000位加州選民，除了瞭解投票傾向，同時也關心民眾對經濟與移民政策的態度。

其中，56%的人說曾經考慮過搬出加州，因為生活費太高。37%為了吃與水電瓦斯，過去幾個月曾犧牲了某些愛好；35為了吃與住做了讓步；26%為了三餐與處方藥而節省開銷。

不論從那個角度來看，加州的生活費要不是第一就是前四，其中包括獨棟屋中位價全美最高，還有汽油錢也是遙遙領先。加州的人口雖然還是很多，但因為生活費高導致的淨移出也是不可否認的趨勢。

「ConsumerAffairs」最近的調查就發現，加州的淨外移仍是全美最高，其後是紐約州、新澤西與伊利諾州。淨移入最高的依序是北卡、南卡、佛州、德州與田納西州。

儘管州長紐森極力壓低生活開銷，包括強制石油業增加存量，以在煉油廠歲修時平抑油價，還有簽署法案對抗不願多蓋合宜宅的縣市，但正如洛杉磯加大 經濟學者Lee Ohanian所說，當房屋中位價超過90萬元，租金超過稅前所得的50%，水電瓦斯加汽油都是美國最高，「人們當然想離開」。

而最終沒搬的原因，恐怕還是對生活品質的戀眷，然而情感因素總有抵不過經濟條件的一天，消費只漲不跌，恐怕依然會是遠離加州的最大原因。