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南加文化多樣性 吸引灣區華人遷居

記者沈瑋／洛杉磯報導
洛杉磯某韓式鮑魚刺身（左）、某米其林一星日料。（受訪者提供）
洛杉磯某韓式鮑魚刺身（左）、某米其林一星日料。（受訪者提供）

部分北加灣區華人選擇搬遷至南加州，生活質量、文化氛圍及社交圈的多樣性，成為吸引他們的重要因素。數名已經或正在考慮搬遷的華人，向本報分享他們的遷居動機與思考過程。

小K數年前在洛加大（UCLA）取得工商管理碩士（MBA）學位，曾短暫居住在聖蓋博谷地區，後因工作原因和男友一起搬至灣區。她當時在洛加大結識不少無話不談的好友，這些友誼成為她打算回到洛杉磯的重要原因之一。她認為，相比灣區較為同質化的環境，洛杉磯的居民從事各式各樣的工作，出去遛狗也能遇到從事她從未聽說過行業的人，與不同背景的人交流，讓她感到新鮮有趣。而灣區的圈子以科技業者居多，大家聚會的話題，多圍繞房產和投資，這種單一的社交環境讓她感到侷限、疲憊 。

小周是在疫情期間從灣區遷來南加，由於當時公司改為遠程辦公，他選擇換一個生活環境，現已定居爾灣。他表示，在灣區時，周末只能去爬山徒步，但南加的生活方式更加開放，並且各類展覽、藝術活動以及多元文化氛圍使他感受到灣區所缺乏的豐富性。小周在結婚後，也開始考慮如何給未來的孩子提供更好成長環境。他認為，爾灣不僅生活環境優質，學區也具備良好教育資源。

白女士則強調，洛杉磯豐富多樣的飲食，是她搬遷的重要考量之一。她指出，灣區的飲食較為單一，主要是中餐、印度菜和美式西餐，變化不大，而洛杉磯則提供世界各地的美食選擇，甚至幾乎可與亞洲同步品嘗到許多新穎的飲食潮流。她也曾在加拿大多倫多生活過很長一段時間，認為儘管多倫多已經算是北美較為多元、國際化大城市，但是日餐、韓餐、泰餐的整體水平，仍不及洛杉磯。

儘管灣區在經濟與事業發展上，仍是全球科技產業的重心，但疫情讓人看到遠程工作的優勢和生活方式選擇的多種可能；愈來愈多的華人，開始重新思考居住地。受訪者並未提及天氣因素，或許這已不再是年輕一代的主要考量。南加以其多樣化的文化、豐富的娛樂活動和更具生活質感的環境，成為吸引他們的關鍵因素。

灣區 洛杉磯 南加

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