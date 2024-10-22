年末三節日商品促銷 愈來愈早

各種聖誕飾品已出現在大賣場的貨架上。（記者楊青/攝影）

距離萬聖節還有十天，聖蓋博谷各地已充滿感恩和聖誕佳節氣息，華洋民眾歡度年底三大節日，時間愈來愈提早。

「我們從小的傳統，都是過完感恩節之後才開始準備聖誕節 ，在吃完火鷄大餐的那個周末，才開始布置房子，準備禮物，計畫聖誕節的事情，但今年到目前為止，我家已是馬上要過聖誕節的樣子」，20日在居家裝飾品店採買的格蘭杜拉白人居民Susan說，這個星期，她已開始帶著孩子一起採購聖誕節禮物，從送禮的糖果到節日布置房子的燈飾，都開始採辦，「這些年節日季一年比一年早，我覺得挺好的，節日的歡樂大大提前，心情愉快的時間大大延長」。

不僅是傳統的白人社區，南加 州華人和亞裔聚居社區也處處可見提早到來的節日氣氛。家住橙縣的張敏毅說，她居住社區本周已竪起了巨大的聖誕樹，比往年提前整整一個半月，讓整個社區早早就開始感受過節氣氛，往年聖誕前兩周才舉辦的聖誕樹點燈儀式，預計今年將大大提前，令她和將滿兩歲的女兒都非常期待。

節日零售商家表示，民眾年底節日採購提前開打已是大勢所趨，這些年一年比一年早，今年登峰造極。亞凱迪亞梅西百貨一位店員表示，黑色星期五般的跳水折扣幾乎貫穿全年，使得民眾節日採購更加彈性，不少民眾的節日採購從傳統的集中購買變成了全年陸續分散購買，可能是近年節日季提早開始的主要原因，商家提前打折，加上網店的激烈競爭，實體店誰不提前動作就賺不到錢。

南加各地的Costco，已開始陸續上架聖誕節貨品，Home Depot、Lowe's等大賣場也緊跟其後，「事實上勞工節過後不久聖誕樹、聖誕老人和各種節日燈飾就陸續上架了」，Costco格蘭杜拉分店一店員表示，他們今年聖誕節的銷售幾乎提前兩個月，現在還不到萬聖節，但從聖誕樹到各種聖誕節飾品，八、九成都已經到位，聖誕節相關的禮品和食品也開始陸續上架，跟這麼多年的傳統很不一樣。

聖誕節的銷售量在全美全年單個節日消費中一直穩居冠軍位置，全國零售聯盟（National Retail Federation）多年統計數字顯示，聖誕節期間的銷售量為全美其他節日加總的五倍以上。