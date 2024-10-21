罐頭水果和蔬菜好不好？這幾種罐頭食品更營養

研究顯示罐裝水果和蔬菜與新鮮或冷凍的蔬果一樣營養。（取自Pixabay）

許多人認為蔬菜和水果還是吃新鮮的最好，營養價值最高，而罐裝水果和蔬菜經過加工處理，營業會大打折扣，然而研究顯示，罐裝水果和蔬菜的營養成分與新鮮或冷凍水果和蔬菜相當；而且對某些農產品來說，罐頭食品的營養價值較高。

密西根州 立大學的研究人員在「美國生活醫學雜誌」上發表的分析發現，罐裝水果和蔬菜與新鮮或冷凍的蔬果一樣營養。特別是罐裝番茄，與新鮮番茄相比，B群維生素、維生素E和類胡蘿蔔素（carotenoid）的含量更高。豆類中的纖維透過罐裝過程則變得更易溶解，對人體也更有益。

此外，根據非營利組織The Foundation for Fresh Produce（FPP）指出， 一項針對美國成年人的調查發現，經常吃罐頭食品（兩周內吃六種或更多罐頭食品）的成人和兒童，比同時吃一至兩種罐頭食品的人擁有更健康的飲食習慣。該研究發現吃罐頭的受訪者蔬果和包括鈣和纖維在內的17種必需營養素的攝取量更高，健康飲食指數 (HEI) 分數也更高。

而且，罐頭產品更具性價比，可以幫助家庭節省食品雜貨預算 。FPP表示，雖然新鮮、冷凍和罐裝蔬果的價格之間沒有顯著差別，但分析發現，罐裝蔬菜的成本是冷凍蔬菜的一半，是新鮮蔬菜的五分之一。最受歡迎的罐裝蔬菜如玉米、番茄、豌豆和青豆，均比新鮮或冷凍的同類產品便宜。

另外，由於用於製作罐頭蔬果是在農產品成熟度最高的時候採摘，因此可以最大程度地保留水果、蔬菜和豆類的營養、味道、和安全。聯合國 糧農組織（UN Food and Agriculture Organization）專家指出，蔬果在收成的時候營養價值最高，新鮮的農作物從收割下來就開始流失營養，因為一離開土壤或樹枝，也就失去了營養和能量的來源。而用來烹調的蔬菜如果放久了可能會流失一些營養價值。

戴維斯加大（UC Davis）一項研究指出，菠菜存放在20攝氏度（68華氏度）的室溫下七天，維生素C就可能流失殆盡，如果放在冰箱裡冷藏，則會流失75%，但是胡蘿蔔存放在相同室溫下只會流失27%的維生素C。

FPP呼籲，水果和蔬菜無論是新鮮、罐裝還是冷凍，只要喜歡就好。罐頭食品讓健康飲食變得簡單，不僅在營養方面可與新鮮和冷凍食品相比，而且人們在減少了食物準備工作後，更容易享受一頓健康的家常飯菜，培養良好的飲食習慣。