我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國「這名校」巴黎奧運狂拿12金 獎牌總數只輸7國

富豪蓋蒂出售柏克萊「希臘羅馬式」別墅 開價500萬

紐森簽署10項防盜法案 目標減少組織性竊盜

編譯組／綜合報導
紐森正式簽署10 項防盜法案，目標減少有組織的零售、財產、汽車竊盜。(取自加州州長紐森官網)
紐森正式簽署10 項防盜法案，目標減少有組織的零售、財產、汽車竊盜。(取自加州州長紐森官網)

加州州長紐森16日在聖荷西簽署一系列防盜法案，目標為打擊零售、財產與汽車竊盜等10項防治竊盜法案。

州長簽署的10項法案內容，大多數是與大型零售商代表共同合作制定，旨為加強現有的防盜法案，並加入部分起訴竊盜的新法規，專注在減少有組織性的零售竊盜。紐森表示，有組織的零售竊盜、連續竊盜等，對許多加州居民來說，是最主要的問題。

防盜法案內容12日已在州府立法機關獲得通過。紐森16日在東聖荷西一家大型連鎖零售商店正式簽署了這10項法案，在場者包括州參議員、眾議員與其他州領袖。

法案包括眾議院第2943號法案(AB 2943)，嚴厲打擊擁有大量非個人使用贓物者，並讓警察更容易逮捕竊盜行為者，還可讓檢察官更易於彙整同一人或不同縣的多個竊盜案，以達到950美元重罪竊盜指控門檻。

其他法案內容如下：

‧眾議院第3209法案(AB 3209)，允許零售商店針對竊盜、破壞或襲擊員工者，尋求限制令。

參議院第982法案(SB 982)，將使有組織的零售盜竊犯罪成為永久性，也將使加州公路巡邏隊有組織的零售盜竊特別工作小組歸為永久性。

‧眾議院第1972法案(AB 1972)將擴大加州公路巡邏隊財產犯罪特別工作小組的工作範圍，包括貨物竊盜和與鐵路警察的合作。

‧參議院第1242號法案(SB 1242)，加重對零售竊盜案的縱火者刑罰。

‧參議院第905號法案(SB 905)，取消被害人需證明汽車已鎖、以此提出入室竊盜指控要求。

‧眾議院第1779法案(AB 1779)，允許地方檢察官協調起訴多個縣的零售竊盜犯罪。

‧參議院第1144法案(SB 1144)，要求更多賣家在線上市場註冊身分，以打擊企圖出售被盜財產贓物者。

‧眾議院第1802法案(AB 1802)，將使有組織的零售竊盜成為永久性犯罪，取消對零售竊盜指控的時間限制。

‧參議院第1416法案(SB 1416)，加重對大規模有組織零售竊盜的處罰。

此外，儘管州眾議會第1960法案(AB 1960)不在16日簽署法案內容之列，但紐森將在近期內，簽署這項加重對毀壞或破壞財產的法案。

參議院 眾議院 加州

上一則

巴沙迪那市可負擔房 4年蓋1700個

下一則

加州社區學院經濟援助 9/3申請截止

延伸閱讀

新民調：56%加州人支持36號提案 對盜竊販毒加重刑罰

新民調：56%加州人支持36號提案 對盜竊販毒加重刑罰
加州駕照數位版 將可存Apple Wallet

加州駕照數位版 將可存Apple Wallet
打擊零元購 聖荷西市長挺36號提案 結合務實民主黨官員力促過關

打擊零元購 聖荷西市長挺36號提案 結合務實民主黨官員力促過關
巴奧英雄賦歸 紐森力挺辦好洛奧

巴奧英雄賦歸 紐森力挺辦好洛奧
州長高薪聘請知名攝影師 提升紐森形象

州長高薪聘請知名攝影師 提升紐森形象
紐森祭砍補助款 限期清遊民營地

紐森祭砍補助款 限期清遊民營地

熱門新聞

顏女士在花旗銀行今年9月才到期的定期存款帳戶，全部被人提前提領。（圖／顏女士提供）

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

2024-08-11 02:20
豪宅擁有絕美海景。（地產網站Zillow）

華醫在加州6880萬元豪宅降價也難賣 原因出在社交

2024-08-13 23:09
位於震央附近的巴沙迪那市政廳，出現結構性破壞，門口粘貼封貼，不讓民眾進入。（記者張庭瑜／攝影）

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

2024-08-12 20:25
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟，分享飛機旅行背後的秘辛。（丁毓麟提供）

機長分享「機」密 旅客自保 在機上兩件事別做

2024-08-09 02:20
生產知名國寶米的加州國府田農場吹熄燈號。（取自亞馬遜網站）

消費者大愛的國寶米將停產？百年農場要關門

2024-08-12 22:57
年長者駕車安全，成為值得關注的社會問題。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱年長華人司機又釀慘案 要禁上路嗎？

2024-08-13 21:07

超人氣

更多 >
巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言

巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言
男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了

男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了
「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」

「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」
紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路

紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路
沙門氏菌黃瓜致全美至少449人病倒 這三州是重災區

沙門氏菌黃瓜致全美至少449人病倒 這三州是重災區