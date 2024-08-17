紐森簽署10項防盜法案 目標減少組織性竊盜

紐森正式簽署10 項防盜法案，目標減少有組織的零售、財產、汽車竊盜。(取自加州州長紐森官網)

加州 州長紐森16日在聖荷西簽署一系列防盜法案，目標為打擊零售、財產與汽車竊盜等10項防治竊盜法案。

州長簽署的10項法案內容，大多數是與大型零售商代表共同合作制定，旨為加強現有的防盜法案，並加入部分起訴竊盜的新法規，專注在減少有組織性的零售竊盜。紐森表示，有組織的零售竊盜、連續竊盜等，對許多加州居民來說，是最主要的問題。

防盜法案內容12日已在州府立法機關獲得通過。紐森16日在東聖荷西一家大型連鎖零售商店正式簽署了這10項法案，在場者包括州參議員、眾議員與其他州領袖。

法案包括眾議院 第2943號法案(AB 2943)，嚴厲打擊擁有大量非個人使用贓物者，並讓警察更容易逮捕竊盜行為者，還可讓檢察官更易於彙整同一人或不同縣的多個竊盜案，以達到950美元重罪竊盜指控門檻。

其他法案內容如下：

‧眾議院第3209法案(AB 3209)，允許零售商店針對竊盜、破壞或襲擊員工者，尋求限制令。

‧參議院 第982法案(SB 982)，將使有組織的零售盜竊犯罪成為永久性，也將使加州公路巡邏隊有組織的零售盜竊特別工作小組歸為永久性。

‧眾議院第1972法案(AB 1972)將擴大加州公路巡邏隊財產犯罪特別工作小組的工作範圍，包括貨物竊盜和與鐵路警察的合作。

‧參議院第1242號法案(SB 1242)，加重對零售竊盜案的縱火者刑罰。

‧參議院第905號法案(SB 905)，取消被害人需證明汽車已鎖、以此提出入室竊盜指控要求。

‧眾議院第1779法案(AB 1779)，允許地方檢察官協調起訴多個縣的零售竊盜犯罪。

‧參議院第1144法案(SB 1144)，要求更多賣家在線上市場註冊身分，以打擊企圖出售被盜財產贓物者。

‧眾議院第1802法案(AB 1802)，將使有組織的零售竊盜成為永久性犯罪，取消對零售竊盜指控的時間限制。

‧參議院第1416法案(SB 1416)，加重對大規模有組織零售竊盜的處罰。

此外，儘管州眾議會第1960法案(AB 1960)不在16日簽署法案內容之列，但紐森將在近期內，簽署這項加重對毀壞或破壞財產的法案。