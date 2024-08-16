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里德利市中國實驗室被告 刑期恐20年

編譯胡立宗／綜合報導
隱身里德利市實驗室內，可見中文書寫的標記。（Scripps News新聞台畫面）
隱身里德利市實驗室內，可見中文書寫的標記。（Scripps News新聞台畫面）

中加佛萊斯諾縣（Fresno County）里德利市（Reedley）2022年底發現由中國公民非法經營的地下實驗室。經過20個月的審理，聯邦大陪審團15日決定對62歲的負責人朱嘉北（Jia Bei Zhu，音譯）改為12項控罪，合計可處20年監禁、外加三年的非法散布改裝與標示不實醫療器材。

朱嘉北仍然在押，預計9月11日再度開庭。他的親密夥伴與事業搭檔、38歲的王昭陽（Zhaoyan Wang，音譯）則未被捕，不過兩人都列名起訴書中。

被捕時住在柯維斯（Clovis）的朱嘉北，與王昭陽共同持有里德利市I Street 850號的研究室，對外宣稱是「Universal Meditech Inc.」與「Prestige Biotech Inc.」，原本被控涉及蒙騙查核人員，與販賣標示為新冠試劑的標示不實醫材。

然而大陪審團最終決議改控12項罪名，包括合謀不軌、匯款詐騙等。兩人律師尚未回應沙加緬度蜂報的詢問。

里德利市查緝人員發現地下實驗室時，裡頭有各種試管，裝著血液、病毒與其他傳染源，還有百餘隻白老鼠，化學藥品與實驗器材。檢方發現兩人是以驗孕棒的名義，在2020年4月至2023年3月間偷運各類試劑來美，偽裝成新冠試劑欺騙消費者。

中國的出口商為愛德公司（Ai De Ltd.，音譯），也在兩人的控制之下。但經過改裝後，兩人卻欺騙買方試劑是在美國製造，產量可達每周10萬劑，且獲得聯邦疾病防治中心許可。

里德利市的地下實驗室。（美聯社）
里德利市的地下實驗室。（美聯社）

聯邦疾病防治中心

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