我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波克夏持有蘋果和可口可樂一樣是整數4億股 巴菲特打算長抱不賣？

從冷漠到全民沸騰 巴黎奧運大獲成功扳回形象

報告：財物犯罪近20年減少53%

編譯胡立宗／綜合報導
反對47號提案者認為，提案使得竊案增加。（本報資料照片）
反對47號提案者認為，提案使得竊案增加。（本報資料照片）

各類報導與評論皆認為，加州犯罪率已經暴增，但「Center on Juvenile and Criminal Justice」的報告卻指出，相較於2005年，財物犯罪下降53%，相較於2009年刑法改革開始時也下降16%。

該機構的分析母體來自加州司法廳，其資深研究員Mike Males指出，電視名嘴宣稱的加州犯罪猖獗，事實上只是雞蛋裡挑骨頭，鎖定在單一地區的數據，而忽略了整體趨勢。

「公共新聞服務」（Public News Service）指出，加州選民2024年底將對第36號提案進行公投，決定是否修改2014年的47號提案，對竊盜、販毒課以重刑，許多支持者的立論基礎便在於加州犯罪率上升。

但是，反對36號提案的「Californians for Safety and Justice」便指出，47號提案替加州解省了8億5000萬元的監禁費用，並將經費用在改善犯罪的源頭，即貧窮與成癮，因為真正防制犯罪要從根源做起，而不是事後嚴懲。

加州議會的立法分析辦公室也指出，36號提案通過後，每年用於監禁的費用將增加數億元，影響心理健康毒品成癮防治計畫，以及K-12教育經費、受害人援助經費。

加州 毒品 心理健康

上一則

居家建材展/美淨純水企業「無桶性淨水器」 現場買送99元台面型淨水器

下一則

好康報您知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market）

延伸閱讀

舊金山市向AI公司生成的情色網站提起訴訟 創全國首例

舊金山市向AI公司生成的情色網站提起訴訟 創全國首例
中國自動駕駛計程車 將在加州進行載人測試

中國自動駕駛計程車 將在加州進行載人測試
加州駕照數位版 將可存於Apple或Google Wallet

加州駕照數位版 將可存於Apple或Google Wallet
全國最貴 聖荷西中位房價破200萬…10大貴地加州占7

全國最貴 聖荷西中位房價破200萬…10大貴地加州占7
賀錦麗拉大加州選民支持度 領先川普25個百分點

賀錦麗拉大加州選民支持度 領先川普25個百分點
打擊零元購 聖荷西市長挺36號提案 結合務實民主黨官員力促過關

打擊零元購 聖荷西市長挺36號提案 結合務實民主黨官員力促過關

熱門新聞

顏女士在花旗銀行今年9月才到期的定期存款帳戶，全部被人提前提領。（圖／顏女士提供）

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

2024-08-11 02:20
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟，分享飛機旅行背後的秘辛。（丁毓麟提供）

機長分享「機」密 旅客自保 在機上兩件事別做

2024-08-09 02:20
豪宅擁有絕美海景。（地產網站Zillow）

華醫在加州6880萬元豪宅降價也難賣 原因出在社交

2024-08-13 23:09
位於震央附近的巴沙迪那市政廳，出現結構性破壞，門口粘貼封貼，不讓民眾進入。（記者張庭瑜／攝影）

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

2024-08-12 20:25
生產知名國寶米的加州國府田農場吹熄燈號。（取自亞馬遜網站）

消費者大愛的國寶米將停產？百年農場要關門

2024-08-12 22:57
記者們點四個菜加一個米飯，稅後共18.01元。（世說新聞團隊／攝影）

洛西區中餐廳機器人掌勺 4道菜18元

2024-08-08 02:20

超人氣

更多 >
2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由

2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由
小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？

小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？
全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓

全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓
天天吃青花菜 身體驚喜五變化

天天吃青花菜 身體驚喜五變化
習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起

習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起