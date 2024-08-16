報告：財物犯罪近20年減少53%

反對47號提案者認為，提案使得竊案增加。（本報資料照片）

各類報導與評論皆認為，加州 犯罪率已經暴增，但「Center on Juvenile and Criminal Justice」的報告卻指出，相較於2005年，財物犯罪下降53%，相較於2009年刑法改革開始時也下降16%。

該機構的分析母體來自加州司法廳，其資深研究員Mike Males指出，電視名嘴宣稱的加州犯罪猖獗，事實上只是雞蛋裡挑骨頭，鎖定在單一地區的數據，而忽略了整體趨勢。

「公共新聞服務」（Public News Service）指出，加州選民2024年底將對第36號提案進行公投，決定是否修改2014年的47號提案，對竊盜、販毒課以重刑，許多支持者的立論基礎便在於加州犯罪率上升。

但是，反對36號提案的「Californians for Safety and Justice」便指出，47號提案替加州解省了8億5000萬元的監禁費用，並將經費用在改善犯罪的源頭，即貧窮與成癮，因為真正防制犯罪要從根源做起，而不是事後嚴懲。

加州議會的立法分析辦公室也指出，36號提案通過後，每年用於監禁的費用將增加數億元，影響心理健康 與毒品 成癮防治計畫，以及K-12教育經費、受害人援助經費。