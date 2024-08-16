換用REAL ID者 達1785萬人

加州REAL ID的樣本。（本報資料照片）

加州 車輛管理局（DMV ）宣布，8月1日前換用REAL ID已達1785萬7636人，較7月1日增加15萬4759人。

DMV提醒，還未換領REAL ID者得要加快腳步，因為2025年5月7日起，國內航班與聯邦要地都必須有Real ID才能搭乘、進入。

換領REAL ID,，民眾可以先上網填表並上傳證明文件，網址為「REALID.dmv.ca.gov」。之後攜帶文件正副本、親自到各地的DMV辦公室，才能完成換領。必須提供的文件包括但不限於：

・身分證明：正本或認證影本都可以，包括有效護照、出生證明等。改過名字的則需要帶使用其他名字的正式文件，如結婚證明、領養證明等。

・加州居住證明：至少兩種，水電瓦斯繳費單、銀行對帳單等。

・社會安全碼（SSN），不過有些例外情況。詳細說明可上網站「REALID.dmv.ca.gov」。

DMV鼓勵民眾多用線上平台完成各項業務，包括駕照 、行照的換發，網址為「dmv.ca.gov/portal/dmv-online/」。相關說明則可至「dmv.ca.gov/portal/?s=」查詢。