一分鐘看加州／加州代表恐龍：奧氏櫛龍

加州2017年通過法案，訂奧氏櫛龍為加州「州龍」。（取自加州議會大廈博物館網站）

灰熊是加州 最知名的代表動物，加州州旗就是以灰熊為主設計的。但是，許多人可能不知道，一種史前生物也是加州的代表動物。

KUSI電視台表示，奧氏櫛龍（Augustynolophus morrisi）是一種鴨嘴龍科恐龍 （Hadrosauridae），曾生活在加州中部地區，被人暱稱為「奧吉」（Auggie）。2017年3月，加州眾議員布魯姆（Richard Bloom）提出選出一種恐龍成為「州龍」，以認可恐龍曾是加州歷史上重要的一部分，同時提高人們對古生物學和科學的興趣。時任加州州長布朗（Jerry Brown）當年稍晚簽署批准了這項提案。

奧氏櫛龍的名字是為了紀念兩位加州人，一位是地質學家和古生物學家莫里斯（William J. Morris），一位是長期支持洛杉磯自然歷史博物館 的慈善家奧古斯汀（Gretchen Agustyn）。洛杉磯自然歷史博物館稱，奧氏櫛龍的第一批化石是由加州理工學院（California Institute of Technology）一個團隊於1939年發現的，該館目前收藏有世界上僅有的兩塊奧氏櫛龍化石標本。

加州議會大廈博物館（California State Capitol Museum）表示，奧氏櫛龍與暴龍（Tyrannosaurus rex）和三角龍（triceratops）大約存在於同一個時代，即7200萬年到6600萬年前的馬斯垂克期（Maastrichtian Age），牠是一種草食性恐龍，身長約26呎，體重約3噸。