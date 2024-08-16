加州駕照數位版 將可存Apple Wallet

Apple 2024年初宣布，「Wallet」App將可儲存各州駕照或身分證明，並以iPhone或Apple Watch顯示。（取自Apple網頁）

富比世（Forbes）、資訊網站「9to5 Mac」等都報導，加州駕照 的數位化版本，很快就能存入App le版的手機應用App「Apple Wallet」。Android系統的「Google wallets」，也會在同期推出相似功能。

雖然數位化版本的加州駕照，無法取代必須攜帶實體駕照的規定；但加州州長紐森表示，在商業區與機場等地，當需要核實年齡及身分時，上述舉措無疑給予加州人許多便利。

報導指出，雖然還不確定Apple's Wallet納入加州ID的時間，但加州車輛管理局（DMV）已經開始beta版的內部測試，應該很快就能推出正式版。軟體的alpha版代表初期的內部測試，beta版通常可以有百人至千人試用，一般很快就能進入正式版。

加州政府同時也在建構ID的登入網站，方便民眾透過DMV的App掃描駕照。目前只有五州已經可以使用數位駕照，分別是亞利桑納、科羅拉多、喬治亞、馬里蘭、俄亥俄州。

Apple先前曾經表示，康乃狄克、夏威夷、愛阿華、肯塔基、密西西比、奧克拉荷馬、猶他州的駕照或身分證明，也可望支援「Wallet」App。