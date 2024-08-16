我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰國史上第2位女總理誕生 塔信么女貝東塔當選泰國總理

波克夏持有蘋果和可口可樂一樣是整數4億股 巴菲特打算長抱不賣？

加州駕照數位版 將可存Apple Wallet

編譯胡立宗／綜合報導
Apple 2024年初宣布，「Wallet」App將可儲存各州駕照或身分證明，並以iPhone或Apple Watch顯示。（取自Apple網頁）
Apple 2024年初宣布，「Wallet」App將可儲存各州駕照或身分證明，並以iPhone或Apple Watch顯示。（取自Apple網頁）

富比世（Forbes）、資訊網站「9to5 Mac」等都報導，加州駕照的數位化版本，很快就能存入Apple版的手機應用App「Apple Wallet」。Android系統的「Google wallets」，也會在同期推出相似功能。

雖然數位化版本的加州駕照，無法取代必須攜帶實體駕照的規定；但加州州長紐森表示，在商業區與機場等地，當需要核實年齡及身分時，上述舉措無疑給予加州人許多便利。

報導指出，雖然還不確定Apple's Wallet納入加州ID的時間，但加州車輛管理局（DMV）已經開始beta版的內部測試，應該很快就能推出正式版。軟體的alpha版代表初期的內部測試，beta版通常可以有百人至千人試用，一般很快就能進入正式版。

加州政府同時也在建構ID的登入網站，方便民眾透過DMV的App掃描駕照。目前只有五州已經可以使用數位駕照，分別是亞利桑納、科羅拉多、喬治亞、馬里蘭、俄亥俄州。

Apple先前曾經表示，康乃狄克、夏威夷、愛阿華、肯塔基、密西西比、奧克拉荷馬、猶他州的駕照或身分證明，也可望支援「Wallet」App。

加州 App 駕照

上一則

一分鐘看加州／加州代表恐龍：奧氏櫛龍

下一則

駭客集團盜含社安號等27億筆個資 部分已流出

延伸閱讀

加州駕照數位版 將可存於Apple或Google Wallet

加州駕照數位版 將可存於Apple或Google Wallet
打擊零元購 聖荷西市長挺36號提案 結合務實民主黨官員力促過關

打擊零元購 聖荷西市長挺36號提案 結合務實民主黨官員力促過關
全美第14州 伊州明年啟用電子身分證件

全美第14州 伊州明年啟用電子身分證件
奇諾谷學區遭投訴違法 教委會稱無根據

奇諾谷學區遭投訴違法 教委會稱無根據
巴奧英雄賦歸 紐森力挺辦好洛奧

巴奧英雄賦歸 紐森力挺辦好洛奧
州長高薪聘請知名攝影師 提升紐森形象

州長高薪聘請知名攝影師 提升紐森形象

熱門新聞

顏女士在花旗銀行今年9月才到期的定期存款帳戶，全部被人提前提領。（圖／顏女士提供）

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

2024-08-11 02:20
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟，分享飛機旅行背後的秘辛。（丁毓麟提供）

機長分享「機」密 旅客自保 在機上兩件事別做

2024-08-09 02:20
豪宅擁有絕美海景。（地產網站Zillow）

華醫在加州6880萬元豪宅降價也難賣 原因出在社交

2024-08-13 23:09
位於震央附近的巴沙迪那市政廳，出現結構性破壞，門口粘貼封貼，不讓民眾進入。（記者張庭瑜／攝影）

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

2024-08-12 20:25
生產知名國寶米的加州國府田農場吹熄燈號。（取自亞馬遜網站）

消費者大愛的國寶米將停產？百年農場要關門

2024-08-12 22:57
記者們點四個菜加一個米飯，稅後共18.01元。（世說新聞團隊／攝影）

洛西區中餐廳機器人掌勺 4道菜18元

2024-08-08 02:20

超人氣

更多 >
2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由

2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由
小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？

小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？
全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓

全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓
天天吃青花菜 身體驚喜五變化

天天吃青花菜 身體驚喜五變化
習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起

習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起