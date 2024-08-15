朋地岡逆斷層橫貫洛杉磯 南加最大威脅

朋地岡斷層。（維基百科）

加州 多次大地震 都來自縱貫南北、長750哩的聖安德列斯斷層（San Andreas Fault），但聯邦地質調查所（USGS）的最新發現是，橫貫洛杉磯 地區的朋地岡逆斷層（Puente Hills Thrust Fault）對南加的威脅反倒更大，因為聖安德列斯斷層雖對灣區威脅很大，但往南走時已經偏向山區，遠離人口眾多的地區。

高地公園（Highland Park ）12日發生的規模4.4地震，源頭正是朋地岡逆斷層，它從朋地岡東方一路斜上西北，在巴沙迪諾與格倫岱爾南方穿過洛杉磯市區，然後一路向西。

這條25哩長的斷層近幾個月活動頻繁，在規模4.4之前，6月2日與4日各發生過規模3.4與2.8的地震。另外，6月24日也發生過規模2.9的地震。

加州理工學院地震學專家章光月（Lucy Jones）指出，朋地岡斷層穿過洛杉磯核心區，而且威力強大，她們曾經預測過它可能引發規模7.5的地震，傷害力遠高於距離人口密集區更遠的聖安德列斯斷層。

1994年的北嶺地震規模6.7，導致嚴重死傷財損，但地質調查所認為，朋地岡斷層的能量一旦全面釋放，可能導致3000人至1萬8000人死亡，數十萬人無家可歸，財損超過2520億元。